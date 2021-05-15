強制檢測｜何文田漢師幼稚園、白田邨13座上榜　曾到3場所要覆檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-16 00:12

食物及衞生局今日（15日）公布，新確診的4歲男童（編號︰11822），曾居住的何文田窩打老道67E號怡景大廈、深水埗白田街51號白田邨13座，以及就讀的何文田自由道2號九龍總商會大廈地下及一樓漢師幼稚園（龍總），均被列作強制檢測地點。所有人士若於5月2日至15日期間，曾到訪逾兩小時需強制檢測。 此外，3個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，所有於指定期間曾到訪的人士，需再次接受檢測，包括置地廣場Urban Bakery Works、置地太子Oliver's the Delicatessen、愉景新城（只包括商場）。

食衞局今晚公布，因應今日新增的確診個案，曾於指明地方身處逾2小時的人士，須於5月18日或之前接受強制檢測。倘若於5月13日至15日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。包括以下3個地點︰

1) 5月2日至15日曾身處何文田窩打老道67E號怡景大廈；

2) 5月2日至15日曾身處深水埗白田街51號白田邨13座；

3) 5月2日至15日曾身處何文田自由道2號九龍總商會大廈地下及一樓漢師幼稚園（龍總）。

而早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，曾於指明地方身處逾1小時的人士，須於5月18日或之前接受強制檢測。倘若於5月13日至15日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。包括以下3個地點︰

1) 4月15日至5月5日曾身處港中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓322號鋪Urban Bakery Works ；

2) 4月15日至5月5日曾身處中環遮打道10號置地太子2樓201–2號鋪Oliver’s the Delicatessen ；

3) 4月26日界荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城（只包括商場）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月15日)▼

+ 5 + 5 + 5

食物及衞生局發言人提醒公眾，已接種新冠疫苗的人士，在完成第二劑接種的14天後，獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

政府將於周日（16日）在鰂魚涌康怡花園N座增設流動採樣站，為須接受強制檢測的康怡花園居民及工作人員提供免費服務。全港各區明日共有62個社區檢測中心或流動採樣站，除了鰂魚涌流動採樣站外，全為外傭提供免費檢測服務。