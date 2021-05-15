7天零無源頭斷纜　4歲男童列源頭不明　何文田漢師幼園20師生檢疫

撰文： 李恩慈 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-15 17:36

新冠肺炎疫情未平，相隔一周平靜，衞生防護中心今（15日）召開記者會，公布本港新增3宗確診個案，當中2宗為輸入個案，1宗本地個案感染源頭不明。本地患者為4歲男童，居於何文田怡景大廈和石硤尾白田邨第13座。他在何文田漢師幼稚園上學，於5月12日最後上課，約20名師生須送檢疫酒店。 另外，本港今有少於5宗初步確診個案，主要為輸入個案，當中暫未有源頭不明的本地個案。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地感染源頭不明患者為4歲男童（#11822）。他有兩個住所，包括何文田怡景大廈，以及石硤尾白田邨第13座，每星期各有一半時間住在這兩個地方。男童有5至6名同住家人，包括祖母和外婆等；他的父母均在食肆任職，母親在荃灣眾安街翠苑餐廳上班，父親在荔枝角608冰室任水吧，均有定期做檢測。男童平時主要待在家和上學，於5月9日與家人去過何文田食美軒用餐。

確診男童曾光顧餐廳食美軒，餐廳下午如常營業，負責人杜先生稱已獲食環署通知，稍後會到餐廳收集5月9日顧客填寫的資料紙張。他表示，餐廳已作消毒，之後會向食環署人員查詢會否要求暫停營業，指會跟從署方指示。

男童在何文田自由道2號何文田漢師幼稚園（龍總）上學，於5月12日最後上課，當日晚上發燒和喉嚨痛，5月13日到青衣楊超發醫生診所求醫，中午交樽予金域檢驗，檢測結果不確定，後來交衞生署化驗所證實確診。其CT值超過30，因病毒量太低未能檢驗是否變種病毒。張竹君透露，他入院後的病毒和抗體檢測結果均為陰性。張竹君推斷其感染途徑可能是學校或家人，「暫時好難話係因為污染，都要睇耐啲，少過一成人士未必會有抗體，就算之前感染過。」

他在學校K1B班上課，同班有約17名同學，「估計戴口罩情況唔係好好」，連同教師共20多人須檢疫。由於檢疫人士以兒童為主，衞生署將安排他們到檢疫酒店，家長亦可陪同。食物及衞生局已聯絡社會福利署，將提供玩具、書等物資給他們。

何文田漢師幼稚園（龍總）發通告表示，學生通常在課室活動，沒有進行合班活動，學校亦一直嚴格執行清潔消毒工作，全校教職員亦每隔10天進行定期檢測。 學校已即時成立應變小組統籌各項安排及作好妥善預備，密切向相關政府部門了解。學校亦會由5月15日至5月29日停課14天，並即時安排專業清潔公司到校進行消毒工作等。

校方又稱，與男童同班的16名學生 、10名教職員及相關人士需要入住檢疫酒店14天。患病學童現時正在醫院留院，已退燒，情況穩定，班主任昨日檢測結果呈陰性，同班學生暫時情況良好。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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輸入個案方面，個案#11820為35歲外傭，於5月1日乘坐CX798航班從印尼到港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，第12日樣本呈陽性；而個案#11821為21歲外傭，於5月7日乘坐CX2780航班從印尼抵港，在灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫，第7日樣本呈陽性；二人均非帶變種病毒株。