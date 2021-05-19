新冠疫苗｜周二15人打針後送院　18歲男子血管迷走神經性昏厥

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-19 22:41

政府今（19日）晚公布，截至今晚8時，今日約有16,200名市民接種了新冠疫苗。另昨日（18日）共有15宗打針後送院個案，2名胸口不適病人須留院，分別是打復必泰的78歲老翁和打科興的28歲女子。另外，一名18歲男子接種復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，他情況穩定，已經出院。

一名78歲老翁於荃景圍體育館接種第一劑復必泰，其後感胸口不適，被送到仁濟醫院。（資料圖片）

（政府新聞處）

政府表示，昨日共有15宗打針後不適送院個案，其中10人已經出院，2人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

留院的其中一名病人為78歲老翁，於荃景圍體育館接種第一劑復必泰，其後感胸口不適，被送到仁濟醫院留醫，情況穩定；另一名病人是28歲女子，在官涌體育館接種第二劑科興後，感到胸口不適，被送到伊利沙伯醫院醫院，情況穩定。

另外，一名18歲男子在友愛體育館接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，被送往屯門醫院。他情況穩定，已經出院。其餘人士分別出現暈眩、左臂麻痺、左頸疼痛、右上肢麻痺、雙手痕癢、高血壓和心悸等徵狀，皆情況穩定，已經出院。

當局表示，作為背景資料，昨日共有41宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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政府稱，已為市民接種共約202.7萬劑新冠疫苗。當中約120.2萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約51.8萬名接種科興疫苗，約68.5萬名接種復必泰疫苗。約82.4萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約37.9萬名接種科興疫苗，約44.5萬名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有16,200名市民接種了疫苗，當中約有2,800名市民接種第一劑科興疫苗，約1,900名市民接種第二劑科興疫苗；約6,000名市民接種第一劑復必泰疫苗，約5,500名市民接種第二劑復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；而接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

約3,300名市民在網上預約接種科興疫苗，而約7,100名市民預約接種復必泰疫苗。