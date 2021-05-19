新冠疫苗｜58人離世前曾打針　徐德義：無證據增死亡或流產風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-19 19:59

新冠疫苗接種計劃展開近3個月，食物及衞生局副局長徐德義今日（19日）在記者會上公布，衞生署共接獲2,890宗接種疫苗後出現異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的千份之1.5。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星稱，在2月26日至5月16日期間，共58人在醫院離世前曾接種疫苗，比率為每10000人有0.27宗，而沒接種疫苗而死亡的比率為每10000人有13.61宗。另外，有14名曾經接種疫苗的婦女小產，同期沒有接種疫苗的婦女有985人小產，劉澤星認為疫苗不會對嬰兒有負面影響。 衞生署下周三起，會定期公布有關資料，包括所有死亡、中風、急性冠心病以及小產的個案數據。

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81.6萬人已打齊兩針

食物及衞生局副局長徐德義稱，截至昨日，本港接種逾200萬劑新冠疫苗，當中119萬人已打第一針，佔全體人口18.2%；亦有81.6萬人已打第二針，但數字仍遠低於群體免疫，呼籲未打針的人士盡快接種疫苗。

徐德義稱，截至昨日，本港接種逾200萬劑新冠疫苗，當中119萬人已打第一針，佔全體人口18.2%。（羅君豪攝）

徐德義說，截至本月16日，衞生署共接獲2890宗接種疫苗後出現異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的千份之1.5，絕大部份是較輕微個案，如頭暈和皮疹等。衞生署亦接獲20宗曾於離世前14天內接種疫苗的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的10萬分之一，臨床事件專家委員會已完成評估其中7宗，目前未發現任何死亡個案與接種疫苗有因果關係。

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徐德義稱，明白市民擔心及關注接種疫苗後出現的異常事件，委員會下周三起會每周公布有關資料，包括所有死亡、中風、急性冠心病以及小產的個案數據。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星公布，根據醫管局數字，由疫苗接種計劃展開，即2月26日至5月16日期間，共58人在醫院離世前曾接種疫苗，當中32人在留院期間過身，26人在急症室過身；同期有8612宗沒接種疫苗的入院後死亡個案，另有1447宗在急症室死亡個案，即合共10059人死亡。劉澤星稱，接種疫苗後入院死亡個案是比率為每10000人有0.27宗，而沒接種疫苗是比率為每10000人有13.61宗。

劉澤星稱，在2月26日至5月16日期間，共58人在醫院離世前曾接種疫苗，比率為每10000人有0.27宗，而沒接種疫苗是比率為每10000人有13.61宗。（羅君豪攝）

有8名曾經接種疫苗的市民急性中風並死亡，比率為每10000人有0.07宗；共有303人無接種疫苗、急性中風並死亡，比率為每10000人有0.48宗。而有2名曾經接種疫苗的市民急性心肌梗塞並死亡，比率為每10000人有0.02人；另有236人無接種疫苗、急性心肌梗塞並死亡，比率為每10000人有0.37宗。

有14名曾經接種疫苗的15歲至49歲婦女小產，同期沒有接種疫苗的婦女有985人小產，比率分別為每10000人有0.38人和6.32人。劉澤星指，沒有接種疫苗小產比率明顯高於疫苗接種群組，證明疫苗不會對嬰兒有負面影響。

劉澤星又表示，4月19日至5月2日，共有46名曾接種疫苗的人士面癱，包括30男16女，年齡介乎20至87歲。他強調，發病比率並非高於背景發病率。

疫苗保障基金接16宗申請

另外，政府撥款10億元設立的「疫苗保障基金」現已開始運作。徐德義指，截止本月17日，保障基金已處理198宗查詢，亦接獲16宗申請，細節未能提供。