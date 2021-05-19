新冠疫苗｜兩省疫情反彈全國接種量急升　9天1億劑次總數突破4億

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-19 17:35

據國家衛健委通報，截至周一（17日），31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團已累計報告接種新冠病毒疫苗4億2199.1萬劑次，值得注意的是，從3億劑次到突破4億劑次僅用了9天。新華社周二（18日）發表評論文章，再次呼籲要切實提升疫苗接種率，加快構建「免疫屏障」。

數據指，自5月13日安徽六安通報一宗本土確診病例以來，全國新冠疫苗接種量已連續多日超過1200萬劑次，且周一更接種超過1500萬劑次創下單日新高。值得注意的是，從3月27日接種量突破1億劑次到4月21日突破2億劑次，用了25天；從2億劑次到突破3億劑次用了17天；從3億劑次到突破4億劑次僅用9天。

文章指疫苗接種量近期顯著提升與安徽六安、遼寧營口的散發疫情密切相關。圖為合肥市雙崗街道社區衛生服務中心工作人員周三（19日）為工人接種疫苗。（新華社）

新華社文章指出，客觀而言，疫苗接種量近期顯著提升與安徽六安、遼寧營口的散發疫情密切相關，這讓原本放鬆警惕的民眾意識到疫情並未結束，而兩地新增確診者未接種疫苗，也讓許多人意識到了接種的必要性、科學性。文章認為，境內外疫情風險仍存下，「科學防疫」再怎麼強調都不為過，而到底是該信疾控部門、權威專家，還是小道消息、坊間謠言，說起來似乎不難選，但現實往往很複雜、人心總是很微妙，慶幸在各級各地充分科普下，以及基層工作者辛苦引導下，愈來愈多人有了更理性的認識。

文章續指，與許多國家相比，中國前期的抗疫與防疫工作做得相對較好，但這不是思想鬆懈、心存僥倖的理由，而為加快構建「免疫屏障」，切實提升疫苗接種率，全社會都要積極行動起來，行動相對遲緩地區則要多向做得好的地區取經。文章最後指出，一些地方出現疫苗供不應求的新問題，不少網民更稱報名後一直沒等到疫苗，這是在提醒有關方面要積極回應民眾關切，盡快解決疫苗生產、供應、調配等方面的問題。

（新華社）