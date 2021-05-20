劉澤星：研12至15歲青少年接種疫苗可行性　研究顯示抗體製造良好

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-20 09:55

政府昨天（20日）召開記者會，公布新冠疫苗開打以來的數據，並指數據反映接種了疫苗的人，在死亡、中風、心肌梗塞三個方面的風險，都較無打針的人為低。 新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今天（20日）在電台節目重申，數據統計了3個月的情況，是成熟的數據，顯示新冠疫苗的安全性高於風險及副作用。 對於是否降低接種疫苗年齡至12至15歲的青少年，他稱這批人士需上學，群體生活多，接觸面廣，可能會成為傳播病毒的載體，衞生署的科學委員會正研究青少年接種疫苗的數據及可行性。

劉澤星稱，在2月26日至5月16日期間，共58人在醫院離世前曾接種疫苗，比率為每10000人有0.27宗，而沒接種疫苗是比率為每10000人有13.61宗。（羅君豪攝）

疫苗數據未包私家診所、醫院病人 料差異不大

劉澤星在港台節目《千禧年代》表示，數據由醫院管理局自2月26日，即疫苗接種計劃開展後作出統計，每周覆查一次，並與過往幾年同時期的數據作比較，形容數據是成熟。他強調，由數據顯示，接種了疫苗的人，在死亡、中風、心肌梗塞三個方面的風險，都較無打針的人為低。他舉例，曾接種疫苗的人當中，每一萬人有0.27人死亡；但無接種疫苗的人當中，每一萬人有13.61人死亡。

不過，劉澤星坦言，這些數據未必能夠包括到向私家診所、私家醫院求診的人士，但由於醫管局平常照顧到全港約九成病人，料差異不大，而且亦無收到私營醫療機構呈報死亡個案。

他稱，希望政府公布有關數據後，令到醫生、市民都可明白到本港兩種新冠疫苗的安全性是高於風險及副作用。

外國研究顯示年輕人打針後反應良好

另一方面，被問到政府是否會降低接種疫苗的年齡，他稱疫苗對於12至15歲青少年的保護率仍有待確定，但外國的研究顯示青少年接種疫苗後抗體製造良好，不似有不良反應。他認為，青少年需上學，群體生活多，接觸面廣，可能會成為傳播病毒的載體，衞生署的科學委員會正研究青少年接種疫苗的數據及可行性。

梁子超認為，港府可以開始與內地商討通關。（資料圖片）

梁子超：若連續26日無本地源頭不明 港府可商與內地通關

呼吸系統科專科醫生梁子超就指，政府公布這類數據是好事，但「遲咗少少」，認為全球數以億計的人接種疫苗後，其數據也顯示疫苗是安全，但政府早前無善用這些數據去解說。他建議政府推廣以家庭為單位、以公司為單位的接種計劃，推動社會參與。

他又分析近日香港疫情，指若早前確診的何文田漢師幼稚園4歲男童今天檢測抗體是陰性，料他樣本「假陽性」的機會大，即代表香港已經連續26天無源頭不明個案，港府可以開始與內地商討通關，但未知內地政府會否要求再觀察多14天。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

他稱，香港近兩周只有4宗本地有關連個案，而且都在檢疫時確診，相信不會引起繼發傳播的風險，即使本港存有些微殘餘傳播鏈，只要在發現個案後做好追蹤，便有望清零，惟強調政府必須留意輸入個案的風險，尤其是台灣回港人士。

對於一名港人（2月時曾經確診）到上海後確診，梁子超指，由於未知他病歷，難以確定他是「復陽」或二次感染，但認為由日期估算，料他在外國感染的機會較大，但也不能完全排除他在香港的機場或檢疫酒店「中招」，甚至在逗留於香港社區的4天受到感染，政府需要追查。