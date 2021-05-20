的士、小巴、貨車年檢　5月31日起改於青衣運輸署新檢驗大樓驗車

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-20 11:49

運輸署車輛檢驗綜合大樓一樓即將啟用，運輸署今（20日）宣布，現時九龍灣驗車中心的服務，將於5月31日起，遷往新大樓一樓，包括的士、小巴和貨車的年度檢查服務。當局屆時會開放5條指定路線，讓小巴往返新驗車中心。

現時九龍灣驗車中心的服務將於5月31日起，遷往位於青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓一樓。（政府新聞處圖片）

車輛類型評定組6月21日遷往新大樓

運輸署宣布，現時九龍灣驗車中心的服務將於5月31日起，遷往位於青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓一樓，包括出租汽車、的士、公共小巴和超過16公噸貨車的年度檢查服務；類型評定組則會在6月21日遷往驗車大樓1M樓層。

運輸署提醒車主或其代理人，應按照原有預約信件上的驗車日期、時段及指定驗車線到達新的驗車大樓，為已預約的車輛進行檢驗，當局亦會透過預約時提供的電話號碼致電或以短訊通知車主。當局又提醒要驗車的車主，避免過早抵達等候，以防阻塞交通。

多層運輸署車輛檢驗綜合大樓已於4月1日分階段啟用。（政府新聞處圖片）

大樓2樓啟用日期將有待公布

當局為方便小巴往返驗車大樓，大樓一樓啟用後，將會開放往返青衣及區內指定道路予公共小巴在不需要許可證下行駛，小巴只可行駛指定路線往返大樓驗車，相關路線包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。

位於青衣西草灣路18號的驗車大樓4月1日起分階段啓用，以重置三個政府驗車中心，即新九龍灣驗車中心、九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心。新九龍灣驗車中心早在4月1日已遷往驗車大樓地下。至於大樓二樓的啟用日期，當局表示會適時公布。