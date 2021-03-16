青衣運輸署多層驗車大樓4月1日起分階段啟用　共設30條驗車線

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-16 16:42

運輸署今日（16日）表示，於青衣的多層運輸署車輛檢驗綜合大樓，將由4月1日起分階段啟用。至於3個現有政府驗車中心，包括新九龍灣驗車中心、九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心，將會於新大樓重置，原有的驗車中心則會於重置後停止運作。 運輸署計劃首階段先安排新九龍灣驗車中心重置，包括拖架和不超過16公噸貨車的年度檢查服務。

多層運輸署車輛檢驗綜合大樓將於4月1日分階段啟用。（政府新聞處圖片）

位於青衣西草灣路18號的多層運輸署車輛檢驗綜合大樓，樓高3層設有共30條驗車線及其他輔助設施，新大樓將分階段啟用，並分批重置3個現有政府驗車中心。按當局首階段計劃，將安排新九龍灣驗車中心重置，由4月1日起，該中心的各項服務，將遷往新驗車大樓地下，包括拖架和不超過16公噸貨車的年檢服務。

運輸署提醒車主或其代理人，應按照原有預約信件上的日期、時段及指定驗車線，到達新驗車大樓，並為已預約的車輛進行檢驗。此外，如車主或其代理人於預約服務時有提供聯絡號碼，亦會獲電話或短訊，通知前往驗車大樓接受車輛檢驗。

今年第二季分階段啟用餘下兩層

至於新驗車大樓餘下的兩層，則會分階段於今年第二季啟用，分別用作重置九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心。為方便公共小巴往返驗車大樓進行檢驗，當驗車大樓一樓啟用後，運輸署將會開放往返青衣及區內指定道路，予公共小巴行駛。

公共小巴只可行駛指定路線往返驗車大樓驗車，包括青荃路（經青衣北橋）、青衣北岸公路、長青公路、青衣西路及西草灣路。