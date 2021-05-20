海洋公園積極求存　夏日再推浮潛餵魚體驗吸客　二人索價1500元

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-20 21:43

自海洋公園瀕臨倒閉，獲政府注資重生後，一直積極掙扎求存，更「浪接浪」推出多款全新活動，冀吸納不同類型的遊客到訪。臨近炎炎夏日，海洋公園繼2013年後，再度推出浮潛活動「魚樂零距離」，市民在無法外遊的情況下，在香港亦能體驗浮潛活動，近距離接觸及餵飼過百種珊瑚魚。該活動於6月2日正式展開，二人索價1,500元，8歲或以上的小童，及不懂游泳的人士亦可參加。

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臨近炎炎夏日，市民在封關影響下無法外遊渡假。海洋公園把握機會，繼2013年後，將於6月2日至8月29日，再度推出浮潛活動「魚樂零距離」。屆時，參與者穿上潛水衣及使用浮潛工具後，可於海洋奇觀的淺水區域，近距離餵飼過百種珊瑚魚，如鑽石蝶、紫月仙等，途中更可欣賞館內的珊瑚景色。

此外，動物護理員亦於現場講解海洋保育知識，例如教導參與者進行水上活動前須卸妝，因化妝品的化學物質會導致珊瑚白化，令珊瑚魚的生存空間減少，建議他們進行戶外海上活動時可選擇穿著防曬衣。

該活動時長為75分鐘，以2人為一組（即1個浮圈），同時段可最多容納兩組，即2個浮圈共4人活動。每組收費1,500元，大小同價，更接受8歲或以上的小童，以及不懂游泳的人士參加，而未滿12歲的小童須由已付費的成人陪同參與。參與者亦可要求拍攝及錄影服務，須於提前2日預約，相片及錄像需另行付費購買。

自新冠肺炎疫情爆發，具43年悠久歷史的海洋公園亦大受打擊，去年曾一度傳出於6月倒閉，急需政府注資54億元。其後，今年立法會財委會亦再度通過海洋公園未來發展方案，涉及包括約16.7億元非經常撥款，以及約11.2億元保育教育補助。

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不過，自海洋公園瀕臨倒閉後，一直積極考慮重生方案，更持續推出多個全新活動，冀在封關的情況下吸引港人入場。例如去年底曾推出「森度遊」，遊客可於「高峰樂園」體驗兩日一夜的露營「星夜高峰Glamping」，或在「夢幻水都人工湖」玩直立板瑜伽，甚至專業導賞員帶領「秘行南朗山」。直至今年3月，海洋公園亦首度開放讓寵主帶同狗狗到訪，擴闊客源。