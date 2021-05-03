唐英年指西九最大挑戰是資金流　不是如海洋公園商業模式錯配

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-03 21:05

西九文化區項目陸續落成，公眾關注其財務狀況。管理局董事局主席唐英年今（3日）在立法會一個委員會會議表示，雖然2020至21年度赤字較預期減半，但目前最大挑戰是資金流錯配問題，及至2023年更面臨資金流斷裂情況，需積極開拓財源。有議員質疑，西九財政儼如海洋公園，唐英年指兩者有根本性差異，「我哋係資金流錯配，唔係business model (商業模式）錯配。」

有議員建議管理局可向旅客收取較貴門票價，唐英年則指，未必適用於故宮文化博物館，因館藏均由北京方面借出，或致內地旅客「心理不平衡」，「14億祖國同胞會鬧我哋？」

唐英年指西九文化區是資金流錯配，而非海洋公園般的商業模式錯配。(李澤彤攝)

未來三年預計赤字30億

立法會今日召開監察西九文化區計畫推行情況聯合小組委員會會議，西九管理局高層出席交代財務狀况。西九管理局早前提交的文件顯示，2020至21年度折舊前營運赤字為4.91億元，較預期收窄一半，未來三年則預計赤字合共30億元。2020至21年度的營運開支約為9億元，較去年預期減少32%。

西九文化區管理局董事局主席唐英年解釋，除團隊努力壓縮開支以外，M+延遲開幕亦節省支出，與此同時，利息及投資回報均較預期理想。

此外，政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，在連同投資回報下，去年財政年度完結時餘額為79億元。

▼西九M+博物館年底開幕▼

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2023年資金流將斷裂

多名議員關注文化區的資金流情況，包括何時會耗盡等問題，唐英年強調，目前最大挑戰是資金流錯配，受高鐵興建工程延遲移交土地影響，「五大使錢項目已經上馬，但一個賺錢嘅項目都未上馬，依家盡量希望補呢個漏。」他又提到，至2023年將出現資金流斷裂情況，資金流問題尚未解決，「只係多咗喘氣空間」，仍需繼續開拓財源，「（我哋）最值錢係地」，冀盡其所能吸納資金，「問政府拎少啲錢」，期望減輕港府財務壓力。

他又指，當初獲批216億元撥款時，已預視不足以興建多個文化藝術項目，遂實行「兩條腿走路」的財政策略，興建一個文化藝術項目的同時，便建設一個能夠帶來收入的項目，「一步一腳印，相互補貼。」

管理局正就藝術廣場大樓商業項目作市場評估，再決定招標時間表，「但都係預計今年年尾」；至於早前已煞停招標、被稱為「巨無霸」的西九文化區ACE（藝術、商業、展覽）項目，他則指，當時只收到一份入標，「唔適合就咁批出」，遂決定收回項目，管理局將再研究重推時間表或考慮有否需要重新包裝。

鄭松泰質疑西九財政情況有如海洋公園，擔心年底開幕的M+博物館入場人數不似預期。(李澤彤攝)

旅客付較貴門券？ 唐：14億同胞會鬧我哋

熱血公民立法會議員鄭松泰質疑西九財政情況有如海洋公園，擔心年底開幕的M+博物館入場人數不似預期，另又批評其文化管理猶如港台，備受制肘。唐英年則反駁，西九文化區是資金流錯配，而非海洋公園般的商業模式錯配，「希望你做多少少功課，呢個係根本性差異。」

委員會主席、民建聯劉國勳則建議，西九可向旅客收取較高門券票價，另為本港市民設優惠價，唐英年表示，正摸索博物館收費水平，希望增加收入的同時，遊客不會感到被剝削。他解釋，故宮文化博物館本身沒有館藏，所有展品均由北京故宮博物館借出，倘向內地旅客收取較高入場費，以補貼本港居民，「佢哋心理會不平衡」，亦相信難以擺平，「14億祖國同胞會鬧我哋」，認為門票定價需要取得平衡。

馮程淑儀表示，M+有7000多件館藏，但不會全部展出，因部分主要供研究之用。(李澤彤攝)

馮程淑儀：部分藏品供研究 不展出

委員會又特別加插討論M+發展議程，新公黨容海恩關注爭議性展品展示原因，以及涉裸露成分及兒童不宜展品的相關處理，西九文化區管理局署任行政總裁馮程淑儀表示，M+有7,000多件館藏，但不會全部展出，因部分主要供研究之用。

她又強調，2012年管理局與收藏家希克達成協議，以1.7億元向其購置47件藏品，另1,400多件則屬捐贈，當時估值為12億元，「今日一定唔只呢個價，相信如果再做（估價），相信物有所值得好緊要。」她又表示，有關藏品反映1970年至2000年改革開放年代面貌，具當代藝術收藏價值，亦催化其他收藏家相繼捐贈。

她又稱，知悉社會關注兒童不宜展品，管理局已從善如流，製作過濾軟件，並陸續更新處理。