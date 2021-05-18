迪士尼樂園淨虧損較海洋公園多15億元　拆解兩大原因

撰文： 黃偉倫 倪清江 最後更新日期： 2021-05-18 08:00

新冠肺炎疫情持續逾年重挫旅遊業，本港兩大主題公園上年度出現巨額虧損。香港迪士尼樂園昨（17日）公布上年度淨虧損達26.6億元，較海洋公園上年度虧損約11.7億元多逾一倍，相差15億元。為何相差如似巨大？ 根據兩大主題公園上年度業續報告，雖然期內迪士尼的營運成本較之前年度減少20億元或40.9%，但其收入亦大減55億元，大跌76.1%，節省成本未能彌補收入減少；海洋公園經營成本少於迪士尼，上年度為12.8億元，較迪士尼29億元少16億元。迪士尼上年度收入跌73%，較海洋公園跌58.6%嚴重。 出現上述情況，與兩大主題公園的年度截數日不同有莫大關係。迪士尼上年度截數日為去年10月3日，而海洋公園則是去年6月30日。本港新冠肺炎疫情由去人年1月下旬開始，主題公園即關閉至6月中重開，約一個月後又關閉，至9月才二度重開，迪士尼年度內較長日子「陷於」疫情，期內營運日只有152日，較海洋公園的227日少三分一，才出現比較上的差距。

▼2021年2月19日．迪士尼樂園重新開放情況▼

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迪士尼樂園淨虧損26.6億創新高

迪士尼樂園昨日公布截至去年10月3日的上年度業績，園方表示全球旅遊業均受重挫，樂園亦因應政府措施，全年有約六成日子需要關閉，全年收入跌76%，只有14.4億元；期內的營運成本及費用為29億元，較2018/19年度減少約20億元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損已有14.65億元，連同折舊及攤銷減值12.11億元，扣除淨融資收入0.14億元，全年淨虧損26.6億元，為歷年最高。

▼2021年2月18日．海洋公園重新開放情況▼

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海洋公園赤字11.7億創新高

海洋公園上年度虧損同樣創歷年最高。撇除政府最後批出的30.8億元補助金，海洋公園在2019/20年度收入只有7.17億元，營運成本則有12.8億元，連同財務費用及其他費用約6.1億元，錄得虧損約11.7億元。

兩大樂園面積差距 決定營運成本懸殊

兩大樂園的客量同樣大跌，迪士尼按年跌73%，人數約為170萬；海洋公園則跌61.7%，有220萬人次入場。據迪士尼的業績概要所指，收入主要來自樂園入場門票、酒住店住宿，以及樂園的和酒店的商品和餐飲服務，全年收入為14.43億元，按年大跌76%，少約46億元。海洋公園雖同樣下跌，不過跌幅較小，約為58.7%，收入為7.17億元。

迪士尼營運成本雖然已減約40.9%，由49億元減至29億元，但仍比海洋公園上年度成本12.7億元多出逾一倍。

為何迪士尼營運成本較高？單以面積而言，迪士尼樂園的確較大，佔地約126公頃，海洋公園則為91.5公頃。員工方面，迪士尼全年平均聘用5,300名全職及1,800名兼職，合共約7,100人；海洋公園則於兩期補就業計劃均承諾聘用2,891人，員工數人少約一半。因此，即使海洋公園削減成本措施未如迪士尼般大減四成，只減少17.1%，卻仍然錄得較低的成本。

年度截數日相距4個月 迪士尼較受閉園影響

由2019年年中香港先出現反修例風波，去年1月下旬新冠肺炎疫情爆發。海洋公園的財政年度為2019年7月至2020年6月，一半屬反修例風波時期，一半屬疫情時期，由1月下旬至6月中旬須關閉抗疫，期內只營運227日，營運日日均收入316萬元。全年度（365日）日均收入196萬元、日均淨虧損321萬元。

迪士尼樂園的年度則年2019年9月29日至2020年10月3日，大部分時間陷於疫情時期，公園由年1月底起， 首次關閉五個月；在6月中至7月中本地疫情有所緩和，樂園重開，但只一個月後又因疫情反覆， 7月中起再度關閉超過兩個月， 至9月底才重開，年度內關閉217天，只營運152日，營運日日均收入949萬元。全年度（369日）日均收入391萬元、日均淨虧損721萬元，較海洋公園嚴重。

值得注意的是，由於兩者的財政年度不同，按月份計算，迪士尼於2020年度，可較海洋公園領取更多補就業計劃的補貼。不過迪士尼未於業務概要具體透露2020年度共取得多少補貼。

雖然迪士尼虧損較海洋公園嚴重，但最終毋須政府直接出手「泵水」。迪士尼行政總裁莫偉庭表示，已獲華特迪士尼公司向樂園提供21億元周轉信貸；反之，海洋公園則最終由政府資助30.8億元續命。