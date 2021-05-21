科大鼓勵師生打針　否則須定期強檢　消息：港大研究要求宿生打針

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-21 19:26

繼中文大學之後，科技大學「接力」成第二所鼓勵學生接種疫苗的大學。科大校長史維等管理層，今日向全體師生發聯署電郵，鼓勵教員及學生新學年接種疫苗，如因健康問題未能打針，則可選擇強制檢測。 香港大學亦擬有相關計劃。根據港大校內學生刊物《學苑》引述消息指，大學中央管理小組（senior management team）決定新學年起，要求所有入住宿舍堂及住宿學院的學生接種疫苗，否則須每周自費做病毒檢測。 據《香港01》了解，要求宿生打針的建議，最先由龍華街四所住宿學院提出，學校管理層正考慮有關做法，同時就此諮詢其他宿舍，暫未有定案。 港大晚上回覆，證實宿生由八月底起須打針，否則要自費每周檢測，直至大學另行通知。

繼中文大學之後，科技大學「接力」成第二所鼓勵學生接種疫苗的大學。（資料圖片)

科大上周校長史維、首席副校長倪明選及多名學院院長等，今日向師生發出聯署電郵，稱面對面交流與合作，對教研及學習有重要影響，惟因疫情而受阻。大學正致力讓新學年能恢復正常運作。

校方指，鼓勵教員及學生新學年接種疫苗，如因健康問題未能打針，需要接受定期強制檢測，並向大學提交報告。至於檢測措施的詳情，校方將會日後公布。

商討派外展隊入校提供疫苗接種服務

科大在電郵指，針對上述措施，任何人若有經濟困難，校方可提供資助，亦正與政府商討，安排外展隊入校提供疫苗接種服務。至於拒絕兩種安排的師生會有何後果、不選擇打針的師生須否提供醫生證明、定期檢測的周期及資助詳情等，科大回覆稱，詳情容後公佈。

科大學生會批校方跟風「谷針」

科大學生會發言人麥嘉俊形容，校方發出電郵後公布相關措施，卻未見落實細節，反映校方急於推行，以盡快仿效中大做法，「跟風谷打針，甚至係加強版。」他指，學生會反對大學接種疫苗措施，批評校方事前未曾此諮詢學生意見，目前打針後會出現過敏、副作用等情況，而疫苗對變種病毒保護功效存疑，不少學生都對打針持觀望態度，甚至可能基於健康考慮不打針，如今返回校園上課，卻必須打針或檢測，猶如「強迫打針」，做法並不合適。

教協會長馮偉華指，疫情持續下，多間大專院校本學期能夠採取網上及面授混合課，看不到上課與打針掛鈎的必要性。（資料圖片）

教協會長馮偉華指，疫情持續下，多間大專院校本學期能夠採取網上及面授混合課，看不到上課與打針掛鈎的必要性。他指，打針屬個人選擇，需自行承擔風險，應屬自願安排，不應該將本港接種率低的問題，由學校以行政策手段「谷針」，否則會引起師生反感。

據了解，港大正考慮要求申請入宿學生打針。（資料圖片)

港大宿生須打針 否則每周須檢測

港大校內學生刊物《學苑》引述消息指，大學中央管理小組（senior management team）決定新學年起，要求所有入住宿舍堂及住宿學院的學生接種疫苗，否則須每周自費做病毒檢測。

據《香港01》了解，要求宿生打針的建議，最先由龍華街四所住宿學院提出，即信興學院、志新學院、立之學院及日新學院，學校管理層正考慮有關做法，同時就此諮詢其他宿舍，暫未有定案。

港大晚上回覆稱，由於學生宿舍内有不少公用設施如茶水間、浴室和洗衣房等，宿生在日常生活中難免有不同程度的接觸​。校方決定，由2021年8月25日起所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生都需要打針，或自費每週作檢測，直至校方另行通告為止。港大指，當絕大部分或所有宿生已接種疫苗，舍堂活動可重新全面啟動，學生可早日重新開展較全面的舍堂生活。

港府大力推動市民接種疫苗，中文大學上周四（13日）公布，今年9月新學年起，要入住宿舍就要打針，否則每兩星期就要做病毒檢測。（資料圖片）

港府大力推動市民接種疫苗，中文大學上周四（13日）公布，今年9月新學年起，要入住宿舍就要打針，否則每兩星期就要做病毒檢測，不遵從者將不獲安排住宿舍。校方決定引起校內爭議，有學生代表批評，接種疫苗是個人選擇，住宿舍是學生權利，不應該以近乎強迫手段要求學生打針。

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