中大宿位打針者優先　曾祈殷：宿舍生活多姿彩　校方要與學生商量

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-14 10:27

中文大學昨日（13日）公布，新學年起強烈呼籲入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，否則要每兩星期做一次檢測。本身是中大畢業生的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今日（14日）在商台節目《在晴朗的一天出發》節目表示，學校宿舍生活多姿多彩，不時有聯誼活動，加上大學有很多來自世界各地的交流生，校方為保障學生健康，呼籲打針是可理解，但應與同學「有商有量」。 港府另要求所有抵港人士在第3日接受額外強制檢測，承辦商採樣員必須具拭子採樣經驗。曾祈殷指，不同化驗所使用試劑及檢測方法不一，可安排不同化驗所為抵港人士在檢疫期內作４次檢測，以達「包抄」及互補作用。

中文大學強烈呼籲下學年起入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，否則須兩周一檢。。（資料圖片）

中大呼籲學生打針應「有商有量」

中文大學強烈呼籲下學年起入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，否則須兩周一檢。本身是中大畢業生的曾祈殷認為，宿舍生活多姿多彩，不時有聯誼活動，加上大學有很多來自世界各地交流生，大學在防疫大前題下呼籲打針是可理解，但要與學生「有商有量」。

曾祈殷建議學校安排學生作抗體測試，若不少人抗體測試呈陽性，反映曾受感染，可作理據商討如何避免交叉傳染，相信大學生會「明事理」。

他提醒，年輕人染疫病情未必嚴重，但有機會出現後遺症，如影響情緒、專注力差、經常疲倦及肺活量低，會影響社交生活，呼籲學生考慮接種疫苗，避免影響宿舍及校園生活。

倡檢疫期內安排多於一間化驗所檢測

港府為加強指定檢疫酒店的感染控制，要求所有抵港人士，來港第3日接受額外強制檢測。曾祈殷認為，不同化驗所用的試劑及檢測方法不同，可安排不同化驗所為抵港人士在檢疫期內進行4次檢測，以達「包抄」及互補作用。

曾祈殷另建議化驗機構更新試劑，更準確測試變種病毒。政府亦應加強防備，因從低風險地區來港者，亦可能帶高風險地區的變種病毒。