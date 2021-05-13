新冠疫苗│中大要求宿生打針或每兩周一檢測　7間資助大學無此要求

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-13 16:54

本港疫苗接種率遠未達到群體免疫，目前有111萬人打針，即佔人口一成七。政府以疫苗為放寬防疫規定基礎，中文大學亦推出類似措施，今年9月新學年起要入住宿舍就要打針，否則每兩星期就要做病毒檢測，不遵從者將不獲安排住宿舍。其餘7間資助大學就未有相關要求。

▼政府「抗疫新路向」▼

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中大：無打針及不遵從檢測不可入住宿舍

中文大學回覆《香港01》，強烈呼籲計劃入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，未接種者需要每隔兩星期自費接受新冠病毒檢測，已經完成接種的學生則可獲豁免定期檢測。中大稱無打針及不遵從定期檢測要求的學生，將不獲安排入住宿舍。

中大解釋，近期全球疫情數據顯示，接種疫苗是減低個人感染風險及預防病毒傳播的有效方法，大學鼓勵所有學生及教職員盡早接種新冠毒病疫苗，並配合其他防疫措施，例如保持社交距離、勤洗手、配戴口罩等，令大學社區更好地防禦新冠病毒，大學及9間書院、研究生宿舍會發出電郵給所有同學，通知同學就9月新學年的健康建議。

《香港01》向其餘7間資助大學查詢，香港大學表示分配舍堂宿位有既定機制，同學有否接種疫苗不是考慮的因素；城市大學亦稱一直根據既定程序和機制分配學生宿位，目前正接受2021/22學年的宿位申請，條件與往年相若，未有新加的要求。科技大學、浸會大學、理工大學、教育大學及嶺南大學都未有要求宿生打針。