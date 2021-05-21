退休漢和你lunch罵清路障者　稱擔心年輕人　官指極牽強囚5個半月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-21 12:38

前年11月的中環「和你lunch」活動中，退休漢涉參與集結，兼斥罵清路障的途人，他在案件開審前承認非法集結罪，求情指當日因擔心年輕人，所以到場以慈父心態勸示威者離開。裁判官今日（21日）判刑指，其求情說法極度牽強、自欺欺人，更斥責清路障的熱心市民，行為挑釁、充滿敵意，判他囚5個半月。

被告梁榮光（65歲，退休人士）被控於2019年11月18日在中環與其他不知名人士參與非法集結。

求情稱患焦慮症等病

案情指，事發當日大批人士在中環一帶堵路，身處示威者前線的被告，曾與其他示威者交談，又斥清路障的途人。辯方求情時曾指，被告患焦慮症、適應障礙症等，當日因擔心年輕人，所以到場以慈父心態勸示威者離開。

官斥被告自欺欺人

裁判官鄭紀航直指其求情的說法極度牽強、自欺欺人，被告戴住口罩遮蓋容貌，達到隱藏身份的效果，他身上亦有口罩、行山杖、雨傘等示威者慣常的裝備。

鄭官指，示威者當日一直流動，相信人數超過500人，而被告與前線示威者交談時的時候撐著傘、戴著口罩，明顯是他們一分子，撐傘既可保護自己及他人，亦能遮蓋容貌，產生壯膽效應。被告更斥責清路障的熱心市民，行為挑釁、充滿敵意。

以香港為家要洗心革面

雖然被告患焦慮症、適應障礙症及幽閉恐懼症，但鄭官認為情況非特別嚴重，相信懲教署會提供適當照顧。鄭官判刑後寄語他，如果未來仍想以香港為家，一定要洗心革面。

案件編號：ESCC2200/2020