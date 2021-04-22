恒大生認警署外集結　家人求情稱會支持陪伴　官嘆判青少年罪犯難

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-22 15:30

4名男女涉嫌前年9月有人在旺角警署外聚集，並被指藏有攻擊性武器等被控，案件今(22日)於西九龍裁判法院，案發時於恒生大學讀書的被告認罪，並稱他為涉案後已休學，承認是次犯案是不智和不理性，其父亦指他是好兒子，好哥哥，家人會支持陪伴他。裁判官聽罷後稱，法庭判青少年罪犯感困難，因他們入世未深，未深思熟慮，惟也要為行為負責，先把被告還柙及索取報告，把判刑押後至5月12日判刑。

4名被告：蔡詠豪（19歲，學生）、廖穗敏（30歲，製片人）、14歲女學生，以及霍德龍（31歲，工程師）。首3名被告被控2019年9月24日至25日參與非法集結。3名成年被告另被控同日在公眾地方管有攻擊性武器，即鐳射筆。

蔡案發時是恒大三年級生

首被告蔡詠豪認罪，其律師今求情時指，蔡為恒生大學工商管理三年級生，因本案申請休學，事發超過一年半，原本預計本年可完成審訊。他在求情信中承認是次犯案是不智、不理性，已有真誠悔意。他打算將來會計行業發展，但料現已受影響。他表示已準備好接受法庭懲罰和負責任。

父親表明家會支持和陪伴

律師又呈上11封由親友、班主任等撰寫的求情信，蔡爸爸指兒子是個好兒子、好哥哥，家人無論如何會支持陪伴他，蔡休學期間工作的僱主亦對他有高評價。辯方續指，涉案鐳射筆射程短，只有10米，警署並不在範圍內，事件沒有造成傷害，望法庭能讓3罪同期執行。

官稱明青年罪犯入世未深惟也要負責

裁判官陳慧敏聽取求情後表示，法庭處理青少年罪犯時經常感到困難，因他們入世未深，未深思熟慮，惟他們仍須為行為負責。故先為蔡索取更生中心、勞教中心和教導所報告，以及青少年罪犯評估報告，並押後至5月12日判刑，期間被告須還柙。

另一被告稱當日向人取鐳射筆玩

此外，同案不認罪的14歲女童，今亦出庭作供，她稱當晚在旺角警署對面的花旗銀行外，看見一名不相識的黑衫男子使用鐳射筆，她純粹覺得「光線好靚」，從該男子取得鐳射筆玩，並曾照射警署外牆和地面，「亂咁照，無目的咁照」。

稱遭警員照射感憤怒

期間警署內有戴頭盔、不見容貌的警員，以白光強光頻密照射她數次。她有點憤怒，眼睛感到不適，遂大聲叫道：「做咩照我。」並舉不文手勢，想叫警方停止照射。

她想避開光線，但友人想等另一朋友到達才一同食飯，故他們逗留現場並聊天，她蹲着拋起水樽擲落地上。庭上播放警方錄影片段，顯示女童遭強光照射，她用鐳射筆發出綠光和擲水樽。她坐在欄杆稱：「啊Sir你支筆無事啊？」

案件下午續審。

案件編號：WKCC1312/2020