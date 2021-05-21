綠置居2021｜今期出售租置單位室內圖曝光　洗手盤置客廳未算最怪

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-21 17:53

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居今日（21）派發申請表，今次更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位，部份樣本單位的室內佈局照片今日首度曝光。 雖然大部份租置單位的售價無須百萬元，但有單位的間隔較「奇特」，買家裝修設計時或需多花心思，例如大埔太和邨有單位的廁所面積細小，洗手盤須放置於客廳。不過該單位未算最怪，多個單位更屬三尖八角的「奇則」，廚、廁細小且呈「尖形」，廚房鋅盤置於尖角位，正常使用已有難度，要擺放雪櫃或洗衣機等大型電器也要扭盡六壬。

太和邨翠和樓3樓14室，廁所空間有限，洗手盤放置在廳外。（房委會圖片）

房委會將在今期綠置居計劃中，一併出售800伙租置屋邨貨尾單位。而房委會收回相關單位後，會先進翻新工程，之後才把單位交予買方。

值得留意是，可供出租的800伙租置單位名單，將在開始揀樓前才公布，即至今仍未有完整資料，但房委會今日公佈了部份樣本單位的室內圖片。

廁房面積細小 洗手盤要「外判」放廳

根據樣本單位的圖片，供出售的太和邨翠和樓3樓14室的217呎單位，單位內的廁所和廚房並排，兩者開則窄長。當中廁所的位置有限，除了難以「乾濕分離」外，甚至沒有空間設置洗手盆，洗手盆需設置於客廳位置。

至於廚房，廚房的盡頭已安裝鋅盤，但旁邊卻設有一條較矮的壆，放置煮食爐後，難再有位擺放雪櫃。

翠灣邨翠康樓11樓17室，單位實用面積共208呎，形狀呈多邊形。（房委會圖片）

+ 9 + 9 + 9

多個屋邨租置單位廚廁三尖八角

天平邨天朗樓32樓17室的208呎單位，單位形狀呈多邊形。其中廚房和廁所三尖八角，盡頭呈「尖形」，故廁廚空間相當有限，鋅盤置於廚房的尖角位，要正常使用會有難度，亦較難擺放雪櫃等家電。

除了天平邨天朗樓外，不少租置單位亦採用相同設計，當中包括富亨邨亨泰樓29樓12室、彩霞邨彩月樓3樓03室、翠灣邨翠康樓11樓17室、翠灣邨翠寧樓17樓17室。

華明邨信明樓13樓08室，單位只得150呎，單位有一條通往窗戶的「小凹位」，實用性有限。（房委會圖片）

+ 7 + 7 + 7

迷你凹位 易浪費空間

至於運頭塘邨運來樓4樓25室，以及華明邨信明樓13樓08室中，兩個單位同樣只得約150呎。單位有一條通往窗戶的「小凹位」，惟空間欠奉，變相容易浪費空間，設計時要多花心思。

太和邨翠和樓21、22及23室相連（紅圈示），單位空間甚少，其中22室門口設有長方形的玄關位，已佔去單位部份空間。（房委會圖片）

相連單位較細 玄關位佔去部份空間

另外，根據房委會網上提供租置屋邨的平面圖，太和邨翠和樓相連的21、22及23室，3個單位的門口位置相近，面積較細。值得注意，當中22室門口設有長方形的玄關位，已佔去單位一定空間；而鳳德邨黛鳳樓亦出現類似間隔。根據資料顯示，太和邨及鳳德邨的最細單位面積，分別只得121及126呎，其中太和邨更細絕全部租置單位。

此外，不少租置單位設有露台，例如鳳德邨、太和邨、華貴邨、耀安邨等。

不少租置單位設有露台，圖為華貴邨華孝樓24樓18室。（房委會圖片）