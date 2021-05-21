綠置居2021｜啟鑽苑4座一層24伙惟升降機少　兩房大單位開門見廁

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-21 14:54

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居今日（21）派發申請表，推售鑽石山啟鑽苑涉及2,112伙單位，房委會於網頁上載單位詳情及平面圖等樓書資料。部分單位可間為兩房，而最多伙數的第4座啟濤閣，部分樓層每層有多達24伙，卻只有2部升降機可到達。

4座啟濤閣一層最多有24伙

房委會上載樓書資料到綠置居網頁，當中於最多伙數的為4座啟濤閣，涉及897伙。於大廈的4樓至37樓，每層有24個單位，大廈設6部升降機，每層有2部可到達；當中單位16室及17室距離電梯甚遠，準買家日後選購時需要注意。

而於第5座啟湖閣的伙數亦共有708個單位，當中於4樓至37樓同樣每層有19伙，大廈設5部升降機，每層有2部可到達。而第3座啟池閣單位最少，共有507伙，每層有13個單位。

▼綠置居啟鑽苑平面圖▼

第3座近龍翔道 或有噪音

至於單位間隔方面，3座大廈均有大單位，料可間出一廳兩房。於第3座啟池閣的1室、2室、6室及7室均可分出兩間房；而最細小的單位屬5室，料較難間出房間。不過準買家需要留意，4個大單位均為「開門見廁」，當中2室面向龍翔道，於3樓至38樓的單位房間外牆設有隔聲鰭，或會影響景觀之餘，同時意味著或面對噪音問題。此外，3室亦毗鄰垃圾房。

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兩房大單位「開門見廁」

而於4座啟濤閣，單位1室、8室、21室、13室、14室料均可間出兩房，不過同樣全部「開門見廁」；而最細小的單位為5室、6室、16室及17室，料因空間有限未能分間房間。此外，大廈有不少單位可分為一房，惟部分若強行間房或出現無窗黑廳。

準買家要注意，23室及24室雖靠近電梯大堂，但窗口位置正對車輛出入口，設有隔聲鰭，或有噪音問題。

而第5座啟湖閣，1室、8室、9室、11室、14室及15室均可間出兩房，不過同樣全部「開門見廁」。於單位7室及15室外均設隔聲鰭，分別對車輛出入口及龍翔道，或有礙景觀。最細小的單位為5室、6室，大廈亦設有一房單位，不過部分亦可能有無窗黑廳。

網站設單位模擬片 示範衣櫃間房

房委會亦於網站上載啟鑽苑單位短片，當中479平方呎、5座2樓至37樓1室可間出兩房，分別有「清水房」版本、「優雅風格」裝修版本及「時尚風格」裝修版本。片段示範將雪櫃放置於玄關位。

而4座3樓至40樓17號單位，面積為186平方呎，裝修版本的模擬片段可見屬開放式單位，其中一個裝修風格以衣櫃間出房間及客廳，不過分間後客廳則沒有窗。

▼綠置居啟鑽苑▼

4座、5座部分單位下方設垃圾站

至於屋苑的設施方面，內設有兩個垃圾收集站，分別於4座啟濤閣單位1室及2室下方，及第5座啟湖閣單位1室下方，若準買家選購低層單位或需要份外留意氣味問題。此外，3座綠置居住宅大廈均於1樓設有蓋園景及遊樂區或兒童遊樂區，而第4座啟濤閣的地下亦有幼稚園。

啟鑽苑第1及第2座為出租公屋，當中第2座與綠置居第3座啟池閣接駁。而屋苑設有商場，位於第1座旁邊。

▼上期綠置居青富苑及蝶翠苑▼

今期綠置居於今日起派表，申請者可於5月28日至6月10日交表，申請費維持250元。不論網上或紙本申請，截止接受申請表時間皆為6月10日晚上7時。項目預計在今年7至8月攪珠，9至10月起開始揀樓。