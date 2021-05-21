綠置居2021｜今起派表　公屋戶目標鎖定市區盤啟鑽苑：其他我唔諗

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-21 11:42

【綠置居2021】新一期綠置居今日（21）派發申請表，除推售毗鄰鑽石山港鐵站的市區盤啟鑽苑，以及上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，今次亦首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 不少有意申請的綠表人士，今早（21日）專程到觀塘綠置居銷售小組領取表格。有公屋戶明言，目標鎖定鑽石山啟鑽苑 ，其他一概不考慮，「地點幾好，價錢合理，最貴都係385萬。」 他又指，家中子女已外出工作，可減輕供樓負擔。 不過，亦有人心儀租置單位，坦言現時居住的新公屋單位太大，即使「新搬舊」亦不介意，而且租置單位價格只需數十萬元，價錢極有吸引力。若成功抽中，在子女幫助下能「Full pay」買樓上車。

鍾先生︰鍾情啟鑽苑 地點幾好 價錢合理

鍾先生現時租住油塘公屋大單位，面積約600呎。他心儀鑽石山啟鑽苑的大單位，「其他我唔會諗，地點幾好，價錢合理，最貴都係385萬。」他說，今次是他首次申請綠置居，由於子女已開始外出工作，可減輕供樓負擔。

他又指，上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位太細，難以容納一家五口，而青衣的交通更相當不便，「得百幾二百呎，點換啫？」至於租置單位，他承認價錢雖然很吸引，但樓齡高達30至40年，部份亦較殘舊，故坦言只會選擇啟鑽苑。

鍾先生明言只心儀鑽石山啟鑽苑，其他一概不考慮。（王潔恩攝）

楊太︰子女助置業 或可一炮過「Full pay」租置舊樓

相反，楊太則是「綠置居」大抽獎的常客，不過以往多次申請，都無緣抽中，今次希望再試一試幸運。她坦言，今次心儀觀塘區的租置單位，即使面積較細亦可接受，「平啲，（租置單位）幾十萬就得，仔女比得起。」她解釋，本來一家三口租住觀塘安達邨的兩房公屋單位，雖然屋邨近年才落成，但亦不介意改住較舊的租置屋邨，因女兒已在加拿大生活，「兩公婆、老人家住咁大浪費咗，唔想浪費人哋資源......兩公婆有張床瞓教就得。」

她坦言，她與丈夫現時已退休，若單位不過百萬元，子女可有能力協助「一炮過」買入單位，無須銀行按揭。