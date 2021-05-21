保就業｜18間大型物管公司獲回饋業主涉約5億　惠及1,500物業

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-21 16:09

政府推出第二期保就業計劃時，要求大型物業管理公司收到第二期補貼後，需向業主或業主立案法團回饋至少八成補貼金額。 政府發言人今日（21日）表示，18間物管公司已按要求，完成回饋予業主，金額合共約五億元，惠及約1,500個物業，當中回饋金額最高是啟勝管理服務有限公司，金額約721萬。

發言人表示，18間物業管理公司的回饋金額合共約5億元，佔其獲批補貼約九成半，遠高於規定的八成補貼額，約1,500個住宅物業及有住宅單位的物業受惠，回饋方式包括有時限的管理費減免，或把款項存入有關業主立案法團／業主委員會的獨立銀行戶口。

政府發言人表示，18間物業管理公司的回饋金額合共約5億元，佔其獲批補貼約9成半。（資料圖片／鄭子峰攝）

為確保回饋安排按規定落實，「保就業」計劃代理人查核了18間物業管理公司提交的所有回饋記錄或證明，並額外以抽樣方式聯絡90個物業業主或業主立案法團，以查證是否已經收到回饋，至今沒發現違規情況。

根據資料，18間公司中，回饋金額最高是啟勝管理服務有限公司，金額約721萬，涉88幢物業；排第二是康業服務有限公司，回饋金額約688萬，涉200幢物業；排第三則是高衞物業管理有限公司，回饋金額約436萬，涉44幢物業。