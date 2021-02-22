兩大超市獲保就業補貼逾半年　市民批生鮮食品加價　從未感受回饋

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-22 18:37

新冠疫情下百業蕭條，政府先後推出兩輪保就業計劃，用公帑補貼僱主，支付僱員薪酬，以減輕企業薪金負擔。惟一些於疫情下受惠的企業亦借機申請資助，市民因擔憂疫情而到超市搶購物資，超市生意額一度暴增，當中惠康和百佳更於第二期「保就業」計劃中分別獲得1.845億及1.6196億元工資補貼，兩間超市去年曾分別就此向政府提交回饋計劃方案。 有市民對超市獲大額補貼表示不滿，指半年來超市貨品價格持續上漲，當中生鮮食品加幅尤其明顯，認為自己從未從超市「回饋」中受惠。

一些於疫情下受惠的企業亦借機申請資助，市民因擔憂疫情而到超市搶購物資，超市生意額一度暴增，當中惠康和百佳更於第二期「保就業」計劃中分別獲得1.845億及1.6196億元工資補貼。（黃穎津攝）

超市生鮮食品加價一成 市民：應成張單減價

市民李小姐表示，自己每日都會到超市購物，惟她從未覺得自己受到回饋：「冇被回饋到，冇啊，一啲都冇啊！」李小姐指，自己平日亦會到不同超市「格價」，她稱半年以來，只感覺到超市持續加價，當中生鮮食品加幅足有一成，而糧油等食品價格則稍有提升，但並不明顯。李小姐又稱，若超市有心回饋市民，應「成張單減價」，說：「你咪喺張單度total減比人咪得囉，逐項話呢樣減幾錢，我根本唔用呢樣貨，咁我咪得唔到益囉！」

另一位市民阿May則指，自己平日會到超市購買日用品，而就她所見，超市價格浮動不大，部分快消品如雪糕、甜品等價格會相對較為便宜，而米、即食麵等食品價格則未見有明顯波動。市民陳先生稱，自己通常會到超市購買生鮮蔬果，指生鮮食品有「加咗幾蚊」，故他一般會待超市減價促銷時才會購買水果。

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