6家學校爆上呼吸道感染或流感須強制檢測　九龍塘聖羅撒學校上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 00:05

本港新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局今晚（20日）公布強制檢測公告，其中6間學校，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括九龍塘天主教華德學校、九龍塘基堤道4號聖羅撒學校等，該些學校須停課5日。根據公告，任何在5月7日至5月20日，曾身處該批學校逾2小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。 同時，因一名18歲女子前往深圳後確診，任何於4月22日至5月20日，曾身處薄扶林道寶翠園第1座的人士，須於5月23日或之前接受檢測。此外，任何曾於4月25日、4月30日、5月1日、5月2日期間，身處深水灣泳灘逾1小時的人士亦須覆檢。 食衞局續指，明日將於薄扶林道寶翠園第1座、深水埗楓樹街遊樂場、西貢賽馬會大會堂停車場，增設流動採樣站。而中環9號及10號碼頭外、西營盤社區綜合大樓的流動採樣站，將分別延長服務至5月23日及5月30日。

食衞局今晚公布，因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，任何於4月22日至5月20日，曾於中西區薄扶林道89號寶翠園第1座，並身處逾2小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。倘若於5月18日至20日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

翻查資料，衞生防護中心昨晚接獲廣東衞生當局通知，一名18歲女患者於5月5日前往深圳後證實確診。她去年11月從英國回港，上月曾到聖保祿醫院完成接種兩劑復必泰疫苗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮推斷，該名女子很大可能是「復陽」個案，在較早前已感染並痊癒，只是身體內仍殘留病毒核酸。

曾去深水灣泳灘人士要重覆檢測

此外，深水灣泳灘屬須再次檢測的地點，曾於4月25日、4月30日、5月1日、5月2日期間，身處逾1小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。倘若於5月18日至20日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

另外，有6間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒病徵相似，因此為謹慎起見，亦被納入今日的強制檢測公告，學校需停課5日。衞生防護中心將向該批學校提供糞便樣本瓶及深喉唾液收集包。

任何於5月7日至5月20日，曾於該批學校身處超過2個小時的人士，須於5月23日或之前接受檢測。倘若採用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月25日或之前交回樣本瓶。若於5月18日至20日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

6間學校集中於九龍及新界，包括天水圍天澤幼兒園、青衣商會將軍澳幼稚園、橫頭磡邨禮賢會樂富幼兒園、大埔富亨邨天主教聖母聖心小學、九龍塘天主教華德學校、九龍塘基堤道4號聖羅撒學校。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月20日)▼

+ 2 + 2 + 2

食物及衞生局發言人提醒公眾，已接種新冠疫苗的人士，在完成第二劑接種的14天後，獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

政府將於周六（21日），在薄扶林道寶翠園第1座增設流動採樣站，並於周六及周日（21日、22日）重開深水埗楓樹街遊樂場、西貢賽馬會大會堂停車場的流動採樣站。至於中環9號及10號碼頭外、西營盤社區綜合大樓的流動採樣站，則分別延長服務至5月23日及5月30日。全港各區明日合共有62個社區檢測中心或流動採樣站。

食衞局又指，5月15日至19日期間，逾13萬名外傭已接受採樣或提交樣本；亦有近7萬名外傭已預約於社區檢測中心接受檢測。