強制檢測｜駿景園樂基幼兒學校、天水圍嘉湖海逸酒店第2期上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-19 21:58

本港新冠肺炎疫情趨向緩和，食物及衞生局今晚（19日）公布強制檢測公告，其中沙田駿景園地下的樂基幼兒學校／幼兒樂園，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍。根據公告，任何在5月6日至5月19日，曾身處該批學校逾2小時的人士，須於5月22日或之前接受檢測。 此外，早前一名43歲男子經香港回上海後確診，他逗留香港期間曾入住天水圍嘉湖海逸酒店第2期，因此任何於5月6日至5月19日期間，曾身處該酒店的人士，須於5月22日或之前接受檢測。

食衞局今晚公布，因應早前新增的確診個案，曾於5月6日至5月19日期間，天水圍嘉湖海逸酒店第2期，身處逾2小時的人士，須於5月22日或之前接受強制檢測。倘若於5月17日至19日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

翻查資料，該確診個案為43歲男子，於4月22日從意大利抵港，並於西營盤華美達海景酒店接受檢疫至5月12日，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，其後於5月16日坐飛機前往上海。昨天衞生防護中心接獲上海衞生當局通報，患者於5月17日確診。

另外，有1間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒病徵相似，因此為謹慎起見，亦被納入今日的強制檢測公告。

任何於5月6日至5月19日，曾於沙田駿景園地下樂基幼兒學校／幼兒樂園（駿景園），身處超過2個小時的人士，須於5月22日或之前接受強制檢測。倘若選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於5月24日或之前樣本瓶；若在5月17日至19日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月19日)▼

食衞局亦提醒，所有在港工作的外籍家庭傭工，須於5月15日至31日期間，接受第二次強制檢測。至於已接種新冠疫苗的人士，在完成第二劑接種的14天後，獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。