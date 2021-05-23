官涌疫苗接種中心打針女護士初確診　中心醫務總監：患者未打疫苗

撰文： 朱海棋 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-23 19:04

本港今日（23日）錄得少於5宗初步確診，據了解其中一人為帶有英國變種病毒株的外傭，當局早前曾稱，再發現源頭不明的變種病毒患者，會率先封區檢測。 另一人為官涌體育館疫苗接種中心女護士，她無病徵，是經每兩周一次的例行檢測發現染疫，最近上班日是上周末。該中心醫務總監郭寶賢證實，中招女護士未接種疫苗。

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一名外傭染英國變種病毒

消息稱，其中兩名初步確診者分別為，一名帶有N501Y英國變種病毒株的外傭。據了解，她居於大角咀維港灣，今年2月8日至4月3日身處巴基斯坦。

衞生防護中心早前一發現大廈有源頭不明的變種病毒患者，便要求全幢大廈居民撤離至檢疫中心，防護中心總監林文健之前曾稱，再有相關個案，不論初步確診或確診，都會先封區檢測，之後第3日、7日、12日和19日強制檢測；患者的同住人士或劏房住戶則仍然要送往檢疫21日，當大廈有多於一宗確診，亦可能要求全幢居民隔離21日。

官涌體育館疫苗接種中心一名護士初步確診。（王潔恩攝）

女護士周六仍有上班 料接種市民不列密切接觸者

另一名初步確診者為官涌體育館疫苗接種中心一名女護士，她負責為市民打針及管理的工作。該中心醫務總監郭寶賢證實消息，稱護士沒有無徵，是昨日每兩周一次的例行檢測發現中招，對上一次5月9日的檢測則為陰性，最近上班日為周六(22日)。

郭寶賢稱，護士未接種新冠疫苗，其家人則有打針，接種中心一日會清潔兩次，而護士及市民都有戴口罩、接觸時間短，相信不會有市民被列作密切接觸者，接種中心仍然照常運作，護士曾經跟兩名同事進餐。

李先生今日到官涌體育館疫苗接種中心接種第一劑疫苗，他表示，現時已接種首劑疫苗，即使得悉有護士確診後亦坦言不擔心，又指打針時護士都會配載口罩，而且接種者在等候時會保持社交距離，故直言有信心不會染疫。