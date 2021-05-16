新冠肺炎｜增4宗確診無源頭不明　4個月大男嬰中招屬變種病毒群組

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-16 15:50

本港今日（16日）錄得4宗確診，沒有源頭不明個案，一宗本地有關連個案為4個月大的男嬰，他屬於早前的變種病毒群組，是菲律賓裔女護士胞兄的女友兒子，帶有變種病毒，驗出N501Y及E484K變異，該群組累計有11人中招；今日另有3宗輸入個案。另外華大基因男員工因樣本受污染，其病人編號正式被移除，累計增至11,825宗個案。

變種病毒群組關係圖

變種病毒群組累計11人確診

今日的4宗確診個案，一人為4個月大的男嬰（編號：11825），他無病徵，屬於變種病毒群組，是菲籍護士哥哥女朋友的兒子，他亦帶有變種病毒，驗出N501Y及E484K變異，群組累計錄得11人確診，其媽媽早在5月13日確診。該群組患者的足跡包括佐敦伯嘉士大廈、東涌映灣園第11座、鰂魚涌康怡花園N2座、薄扶林豪峰、柴灣興華（二）邨豐興樓及深水埗福榮街37號等。

▼東涌映灣園第11座居民提早完成檢疫▼

華大基因男員工剔出確診名單 由俄男患者補上

另外3宗輸入個案都無病徵：

第一名為55歲男患者來自俄羅斯（編號：11801），是一名機組人員，他坐RU531航班5月14日抵港，今年2至3月在當地注射新冠疫苗，但暫時未知疫苗款式，至於是否帶有變種病毒則有待分析

第二名為29歲女患者（編號：11823）來自印度，她坐UK6397航班4月18日抵港，是一名家庭主婦。她帶有變種病毒，驗出L452R變異，對N501Y則陰性。其9個月大女兒（編號：11748）早在4月27日確診，她隨即成為確診患者的密切接觸者，由抵港至確診都無踏入過社區。

第三名為從印尼來港的40歲女傭（編號：11824），她坐CX2780航班5月7日抵港，並入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，檢疫的第7日樣本確診，並無變種病毒。

值得留意的是，11801編號原本為華大基因男員工，但衞生防護中心後來發現其病毒基因，是去年武漢初期流行的病毒株，與現時本地流行的病毒株並不相似，估計他並非真正染病，而是樣本受污染，因此除名並由新確診個案代替。他的密切接觸者亦無陽性個案，有陰性結果便可陸續離開檢疫中心。

今日亦錄得少於5宗初步確診，昨日確診的源頭不明個案，為4歲男童（編號：11822），其家人及求醫的楊超發診所都無初步陽性。