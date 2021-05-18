變種病毒｜印裔男涉隱瞞行蹤案　男被告再申請　獲准以2萬元保釋

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-18 11:00

印度裔男子在港期間被驗出有變種病毒，他和與後來與其同住，後來亦確診的女友人，涉嫌向衛生防護中心瞞報行蹤，謊稱沒有參與任何聚會，早前被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》。法庭早前按控方申請，將案件押後至5月31日再訊，印男初時不獲保釋，菲女則獲准以2000元保釋。印男今（18日）再到九龍城法院申請，獲裁判官張天雁批以2萬元現金，和由族叔1萬元人事保釋外出，但不得離開香港，需交出所有旅遊證件，及需每星期三次到警署報到。

男被告Syed Hohamed Rizvi(30歲)，和女被告Guadiz Victoria Marie Alcadie(31歲) 。男被告被控一項提供虛假或具誤導性的資料罪，指他於2021年4月16日向獲授權人員提供虛假資料，謊稱自己沒有參與過任何聚會，只在4月10日至4月11日期間到訪過尖沙咀和佐敦，違反599D章第3(4) 條。按庭上雙方透露，印男在杜拜任職工程師，案中二人為情侶關係。

案件編號：KCCC 1302/2021

本港自2021年4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及。(詳看下圖)