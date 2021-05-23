官涌疫苗接種中心護士初步確診　打針市民不擔心：相信科興疫苗

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-23 19:18

新冠肺炎疫情近日稍有緩和，但今日（23日）錄得少於5宗初步確診個案，其中一人是官涌體育館疫苗接種中心的女護士，她昨日仍有上班。 在中午時份，陸續有在該中心完成接種科興疫苗的市民離開官涌體育館，有不少市民得悉事件後坦言不擔心，「梗係唔驚啦！打咗中國科興架嘛！」 不過亦有接種者表示，工作人員未有交代有護士染疫，但公司規定打針後才能上班，若公司沒有相關規定，今天未必會來打針。

有在官涌體育館接種疫苗的市民表示，中心工作人員無交代有護士染疫，被問及會否擔心受感染，他表示：「梗係唔驚啦！打咗中國科興架嘛！」

梁女士雖然只接種第一劑疫苗，但不擔心有感染風險，又指相信中國科興。

另一接種者梁女士亦表示不擔心有感染風險，雖然只接種了一劑，且未過14天，但仍然有信心，「睇個人自己體質，我相信中國科興係幾好。」

官涌體育館疫苗接種中心有一名女護士初步確診，今日接種中心仍維持運作。（王潔恩攝）

公司規定打針後才能上班

從事飲食業的馮先生指出，今日前往官涌體育館接種第二劑疫苗，又指在場的工作人員未有交代有護士染疫，「我啱啱到咗，碌電話(看新聞)先知。」他說，公司規定打針後才能上班，又指自己對感染風險有「少少擔心」，若公司沒有相關規定，今天未必會來打針。

馮先生指，在場的工作人員未有交待有護士染疫。（王潔恩攝）

指護士會配戴口罩

此外，李先生今日亦到官涌體育館接種第一劑疫苗，他表示，現時已接種首劑疫苗，即使得悉有護士確診後亦坦言不擔心，又指打針時護士都會配載口罩，而且接種者在等候時會保持社交距離，故有信心不會染疫。

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