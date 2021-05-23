港府列廣東省中風險地區半日即撤回　內地早以社區、大廈評估風險

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-23 19:25

廣州市荔灣區一幢大廈有本土確診個案，衞生防護中心昨日（22日）一度將整個廣東省列為中風險地區，6小時後政制及內地事務局大幅度收窄至該幢樓宇範圍，情況相當混亂。 翻查資料，內地的中風險地區評估範圍，早已細分至大廈、社區為單位，上海、甘肅等省市都曾表明，曾在中風險名單上的社區或大廈逗留過人士，一律要隔離14日。

廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣有確診個案，港府衞生防護中心周六(22日)下午表示，廣東省會被列為中風險地區，從廣東省回來者無法再享有「回港易」豁免隔離的便利，不過政制及內地事務局晚上就改口，只會將確診患者的住所列為中風險地區。

中風險地區有23個 全部以社區、樓宇為評估範圍

內地將全國疫情分為高中低三個風險類別，現時沒有地方為高風險地區，中風險地區截至今午3時就有23個，遼寧佔15個、安徽省有7個、廣東省有一個，全部都以社區、樓宇及商場為單位，而非整個市甚至省份。其他無提及的地方都是低風險地區。

上海市衛健委、甘肅省疾控中心等稱，任何來自國內中風險地區的人員，抵埗後12小時要向所在村委、單位或賓館報告，並隔離14日、做兩次新冠病毒檢測；東莞市衛生健康局就要求人員查一次健康碼、做一次檢測、隔離14日。