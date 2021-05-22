衞生署擺烏龍　廣州一宗確診以為全省中風險　港府澄清回港易不變

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-22 23:32

政府發言人今晚（22日）表示，廣州荔灣區出現一宗新冠肺炎確診個案，港府正與廣東省政府評估有關情況。由於廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變。 張竹君下午4點半預告，會於周日（23日）停廣東省回港易；晚上7點15分，衞生署出稿確認張竹君說法；但到晚上10點29分，港府以「政府發言人」名義出稿，推翻衞生署的說法。隨後食物及衞生局發言人說，回港易計劃需依從內地的風險級別，當內地提高級別，港府才會隨之調整計劃，不會早於內地決定。

▼廣州市荔灣區有本地確診▼

內地僅列廣州確診社區為中風險 全省級別無變

政府解釋，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，惟廣東省並未被列為「中風險地區」，所以回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公布。

政府提醒，目前在回港易計劃下取得名額的香港居民應繼續按照計劃的指明條件，在名額指定的日期和出入境管制站入境香港。

5月22日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者。（余俊亮攝）

下午4點半 張竹君預告

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今在記者會上稱，因廣洲荔灣區出現個案，廣東省將被納入中風險地區，預告明日開始暫停廣東省回港易。

晚上7點15分 衞生署出稿

到晚上7點15分，衞生署發出新聞稿，指會於明日暫停廣東省回港易。

當時新聞稿指：「因應廣東省部份地區疫情的最新發展，有關中國內地屬『中風險』或『高風險』地區的名單已經作出相應更新。由明日起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合『回港易』的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。」

晚上8點36分 梁振英提出「三不解」

全國政協副主席梁振英，晚上8點36分在facebook提出「三不解」質疑港府做法，直言港府「用這個尺度，香港和內地通關無望」。

晚上10點29分 政府發言人澄清

但到晚上10點29分，政府發言人但此情況未有按預期發生，故港府在晚出稿「轉軚」。

回港易跟隨內地評估級別

食物及衞生局發言人說，回港易計劃需依從內地的風險級別，當內地提高級別，港府才會隨之調整計劃，不會早於內地決定。

廣州荔灣區昨日（21日）新增一宗本土確診病例，患者為75歲婦人。當局公布她曾經到過6間食肆。患者的密切接觸者有16人，已集中隔離採樣。