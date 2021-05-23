維港灣菲傭帶變種病毒　曾往巴基斯坦兩個月　返港住西營盤華美達

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-23 21:34

本港社區再現變種新冠病毒個案，一名46歲菲傭帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心表示，她在2月初至4月3日跟前僱主到過巴基斯坦，回港後到曾發生短期離空氣傳播的西營盤華美達海景酒店隔離21日，完成檢疫後到前僱主住所大王下村31號暫住，之後搬往現任僱主大角咀維港灣第6座，該廈今晚被封區檢測。 據悉該外傭CT值達30至33，即病毒量甚低，衞生防護中心正檢驗她體內有無抗體。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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酒店檢疫後暫居大王下村31號

衞生防護中心今日（23日）公布，該宗初步確診個案為一名46歲菲律賓籍女子，為家庭傭工。她今年2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，4月3日由巴基斯坦返港，4月3日至23日於西營盤華美達海景酒店檢疫，檢疫完成後於4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所居住。

她在4月28日及5月7日到社區檢測中心檢測，結果為陰性；其後遵從強制檢測公告5月22日到設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測初步顯示，病人帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因，病人沒有病徵，中心已安排將病人的密切接觸者送往檢疫中心。

衞生防護中心早前公布，就源頭不明涉及N501Y變異病毒株的個案，一旦得悉有初步確診或確診結果，政府會作出限制與檢測宣告即封區檢測，確診個案的家居接觸者及其他住劏房的住客須接受21天檢疫，而居於大廈的其他所有住客，須於確診病人離開大廈計起第3日、7日、12及19日強制檢測，當同一大廈發現更多個案，即有證據顯示出現傳播，大廈所有住客將被列作密切接觸者及須接受21天檢疫。