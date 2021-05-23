維港灣第6座突襲封區檢測　大廈有外傭染變種病毒

撰文： 陳淑霞 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-23 20:49

本港再有變種病毒殺入社區！港府今(23日)晚上突襲封區，並於晚上8時公告，位於奧運站上蓋的維港灣6座，由於涉及初步確診變種病毒個案，列為「受限區域」，所有住戶須「禁足」於凌晨零時三十分前接受強制檢測，行動預計明日（24日）上午7時完成並解封。 衞生防護中心晚上發新聞稿，表示該宗初步確診個案為一名46歲菲傭，與其僱主居於維港灣6座，她今年2月初至4月3日，跟前僱主到過巴基斯坦。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

政府突於晚上8時引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，維港灣6座列為「受限區域」，所有住戶須留在其處所並接受強制檢測。當局會設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時三十分前接受檢測。

政府目標是在明日（24日）上午約7時完成此行動。

政府特別提到，由於維港灣第6座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測

衞生防護中心稱，該宗初步確診個案為一名46歲菲律賓女傭，她今年2月初跟前僱主一家前往巴基斯坦，4月3日由巴基斯坦返港，當日至4月23日於西營盤華美達海景酒店檢疫，完成檢疫後於4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所。

她4月28日及5月7日到社區檢測中心檢測，結果為陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日到梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測初步顯示，病人帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因，病人沒有病徵。

維港灣第6座於5月23日晚上納入「受限區域」，所有住戶都要禁足接受強制檢測。(陳淑霞攝)

居民：擔心入去坐隔離營

居於第6座的住户鄭小姐表示，正與兒子準備返家，但突有大批人士圍於大廈外拍攝，「原本以為有人拍戲。」對於住所突遭圍封感到擔心，尤其是倘需進入檢疫中心的相關安排，「擔心入去坐隔離營」，包括膳食質素及WiFi情況。她續指，自己可在家工作(WFH)，但擔心隔離營未有WiFi，難以正常上班；她又憂慮大廈住户需要撤離，亦對此抱有保留，「點解唔可以原地隔離？」

鄭小姐續指，兒子就讀的崇真小學昨有懷疑個案，故兒子昨已完成檢測，惟她與家人則未有檢測。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

+ 3 + 3 + 3