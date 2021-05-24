全港學校恢復半日面授 　小六生畢業前見同學感高興：想盡情傾計

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-24 11:51

本港疫情回穩，全港中小學及幼稚園今日起恢復全日面授。有六年級小學生表示，上網課時感到孤單，慶幸畢業前可與同學見面，希望可以盡情聚舊，「傾計、玩下、聯絡感情。」 對於有專家提出全校有約七成人打針，可全面恢復面授。張勇邦指，明白將復課與打掛鈎是出於安全考慮，但從實際操作上，應思考是鼓勵或是強制性質較好，「學校係教育地方，用講道理方式處理會好。」

今年畢業的羅同學表示，在家上網課感覺孤單，慶幸最後上課日子，能親身見到同學，希望可以盡情聚舊。（梁鵬威攝）

聖公會聖雅各小學一至六年級學生今日「齊整」返回學校上半日面授。對上一次各級能在校園共處，已是去年九月底至十一月底。

六年級羅同學表示，自復活節假後，只回校上課約一星期，約一個月時間均上網課。今年畢業的他表示，在家網課感覺孤單，慶幸最後上課日子，能親身見到同學，希望可以盡情聚舊，「傾計、玩下、聯絡感情。」

對於全面恢復面授，家長羅太表示，安全並非絕對，目前尚有零星個案，「但學始終要返」，面授教網授為佳。學校取消多級期末考，她指，希望小朋友可享受餘下小學生涯。至於政府正研究放寬接種疫苗至15至12歲，她指未有打算安排兒子打針。

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全校恢復面授 家長稱照顧子女較方便

盧氏兄弟分別就讀五及三年級。哥哥早前可每天回校上課，弟弟則隔星期上面授，爸爸盧先生表示，照顧上有困難，媽媽送哥哥上學後，就要急忙回家照顧另一位。哥哥表示，能與弟弟一同上學感到高興，而上實體課也較為專心。

家長林先生表示，不擔心全體學生回校上課，相信學校做足防疫，衛生情況良好。

打針與復課應否掛鈎 校長：講道理較好

疫情之下，全港中小學及幼稚園長時間以混合模式上課。新年假後起，學校也只能有限度面授，由四月初起至今日前，學校只能安排最多三分二學生回校上課；若全校教員每兩周檢測一次，持陰性結果，則可全面半日面授。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，一直無要求教員參與定期檢測，原因是教員只有約80人，學生卻有約800人，全校員工接受定期檢測，不代表能確保校園安全。（梁鵬威攝）

身兼資助小學校長會名譽主席的聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，一直無要求教員參與定期檢測，原因是教員只有約80人，學生卻有約800人，全校員工接受定期檢測，不代表能確保校園安全，情願待疫情安全及平穩，才全校恢復半日面授。

港府正研究將接種疫苗年齡降至12至15歲，有專家提出全校有約七成人打針，可全面恢復面授。對於應否將打針及復課條件掛鈎，張勇邦指，明白將兩者掛鈎是出於安全考慮，但從實際操作上，應思考是鼓勵或是強制性質較好，「學校係教育地方，用講道理方式處理會好。」

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學習進度追上 面授會重點溫習才考試

他續指，自己四月時已接種兩針，也鼓勵身邊教員及家長打針。他指，小朋友年紀小，未適合打針，父母打針可形成「家庭氣泡」，保護子女健康。

其校過去一個多月時間，主要是一、四及五年級上課；二及三年級交替隔周回校；六年級因已完成呈分試，大部分時間上網課。

他指，學習進度大致追上，學習效能則打折扣，故學生回校後會安排重點溫習，確保有四星期複習時間才考試。

五年級下周先考呈分試，二至四年級會於六月中考試，六年級由於考完呈分試，故會取消期末考。