復課｜全港學校5月24日起恢復半天面授　未要求教職員定期檢測

撰文： 鍾妍 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-11 16:21

全港幼稚園及中小學停課多時，至去年尾起才逐步容許每日有部分學生回校上課，須教職員全部接受檢測，才可全面恢復半天授課。教育局今（11日）宣布，全港學校可以在中學文憑試完結、5月24日起，可以全面恢復半天面授。 新安排下，當局未有再要求學校教職員定期檢測，作為恢復面授課堂的條件。教育局發言人表示，仍鼓勵學校教職員定期接受病毒檢測，及參與接種疫苗。

全港學校可以在5月24日起，全面恢復半天面授。（資料圖片）

現時只有全體教職員每14日接受定期檢測，或已完成接種第二劑新冠疫苗的學校，可全面恢復全校半日面授。教育局雖稱教職員應為自願接受檢測，但近期屢傳不少學校，向教職員施壓要求參與檢測，換取學校盡早恢復面授課堂。

教育局今日宣布放寬恢復面授課堂要求，由5月24日起，所有學校可全體恢復面授，未有將教職員定期檢測或接種疫苗列為條件。但為避免學生外出用膳，上課時間仍以半天為限。

教育局發言人指，中學可以安排所有學生在上午或下午回校上課或考試，但不可進行全日課堂；小學學生則只能在上午回校；幼稚園方面，上午班或下午班可安排學童分別上半天課堂，而全日班學童，則要選擇只在上午或下午回校，參與不多於半天的課堂。

教育局感謝學校做好防疫抗疫工作，並繼續鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗，及定期進行病毒檢測。