5月24日全港復課結束網課生活　小學分時段放學週會早會改直播

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-11 16:10

特首林鄭月娥今早（11日）行會前見記者，指現時已連續4日本地零確診，形容現時疫情穩定，更宣布全港學校將於5月24日恢復半日面授課，這次復課不設人數限制，即會由現時最多三分二學生回校提升至可全校學生回校（全校教職員定期檢測或已接種疫苗，現時則可全校半日面授課堂，但數量不多）。

小學上午面授 中學可自行選擇

教育局發言人續指，有關5月24日的復課安排方面，中學可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試；至於幼稚園方面，上午班／下午班的幼稚園可安排學童分別於上午／下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。

醫生建議必做4招減低感染風險：

實體課外活動安排暫未公布

將軍澳循道衞理小學校長林德育指，目前學校是安排三分二學生半日面授，到正式全體復課後，會根據衛生防疫措施進行相關的安排，盡量減少跨班或跨級的聚會，繼續利用直播系統處理週會、早會的安排。另外小息期間，繼續提醒學生進食時避免說話，勤洗手常戴口罩。放學期間，會按照上年9月尾全校回校的安排，分時段進行放學。全面復課後，所有學科的網課亦會暫時告一段落。

至於課外活動方面，校長指一些已轉為網課形式的課外活動會繼續進行直至學期完結，實體的課外活動需要等待教育局的正式文件，才能作進一步安排。

按圖即睇小學校園6大高危位：

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