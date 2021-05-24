維港灣變種病毒菲傭抗體陽性　曾去環球大廈、中環海濱長廊要強檢

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-24 17:42

衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增一宗確診個案，是周日(23日)公布帶有N501Y變種病毒的初步確診46歲女菲傭，已正式成為確診個案（編號：11834）。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她入院後再採集樣本，病毒檢測呈陰性，體內亦有抗體，會再研究個案或列作輸入個案，她亦曾接種復必泰疫苗，不過可能感染在先。 該外傭照顧僱主的兩名小朋友，分別就讀民生書院幼稚園及優才楊殷有娣書院小學部，兩間學校要先停課，有待小朋友樣本呈陰性後才復課，但小朋友要繼續隔離檢疫。此外，該外傭近日曾到過中環海濱長廊及環球大廈商場匯錢，同日到訪者要接受強制檢測。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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該名46歲菲律賓女傭（編號：11834），今年2月8日隨前僱主一家前往巴基斯坦，4月3日由巴基斯坦返港，4月3日至23日於西營盤華美達海景酒店檢疫，隔離期間同層樓無其他確診個案。

檢疫完成後，她於4月24日至29日在前僱主位於青衣大王下村31號的住所暫住，僱主當時未回港，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第6座的住所居住，僱主一家有四口及另一個外傭，這名外傭最近檢測都呈陰性。

入院採集樣本仍呈陰性

病人11834今年4月28日，即抵港後26日的樣本呈陰性，5月7日因外傭強制檢測時都陰性，直到5月22日到油麻地檢測中心採樣後陽性。她帶有N501Y變種病毒株，但無E484K及L452R變異基因。她5月23日入院後採集樣本陰性，抗體呈陽性，會再審視資料後，研究個案是否列為輸入個案。張竹君表示，患者4月28日、5月19日在聖保祿醫院注射復必泰疫苗，但可能打針前已經受到感染。

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張竹君稱，該名患者平日主要負責送僱主小朋友到巴士站，兩名小朋友分別讀民生書院幼稚園及優才楊殷有娣書院小學部，兩間學校都會先停課清潔，有待兩名小朋友樣本呈陰性後才再復課，而僱主全家仍要繼續檢疫。

張竹君指，病人在5月9日、16日到過中西區海濱長廊中環段，跟幾名朋友休息；5月16日到過中環環球大廈商場匯錢，上述同日到訪者要強制檢測。患者的密切接觸者亦包括僱傭公司的中介、在海濱長廊聚會的朋友、僱主一家人，全部都要檢疫。

本港累計有266個N501Y變種病毒及100個L452R變種病毒個案。