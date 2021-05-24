男子涉查車牌作虛假陳述被控　官稱與蔡玉玲案無異　拒押後答辯

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-24 17:49

繼香港電台編導蔡玉玲製作《鏗鏘集》7.21元朗襲擊報道時，以車牌查冊被判兩項作出虛假陳述罪成後。之後有人投訴《大公報》一報道亦有提及一車主資料，涉嫌與該查冊有關男子，涉違《道路交通條例》被起訴。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，被告要求待蔡玉玲案上訴後才答辯，裁判官卻指兩案性質無異，表明不會等，把案押後至6月17日再訊。

涉查車牌時作虛假陳述

被告黃偉強（47歲）涉於2020年8月15日，為取得私家車WS7288的車輛登記細節證明書，明知而作出虛假的陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事項有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

庭上透露，警方接獲投訴作出調查。《大公報》於去年8月的一般報道中，曾提及涉案車牌。據悉，被告於今年2月被捕。

被告黃偉強被控違反《道路交通條例》。(陳家怡攝)

本案與蔡案性質相同

控方雖已準備好答辯，但辯方要求案件押後9個月，以待同類案件的上訴，以待釐清法律觀點，認為押後較為公平。徐官指兩案性質相同，看不到有何理由要押後，亦毋須等候蔡案的結果，並稱如辯方預備好即可答辯。

蔡玉玲兩罪成判罰款

被告表示明白，未有答辯。徐官指被告下次須親身到庭應訊，准他以1千元現金擔保，案件押後至6月17日再訊。

蔡玉玲被控兩項明知而作出虛假的陳述罪，同樣由徐官審理，蔡上月就兩罪被判罪成，合共罰款6千元。

案件編號：ESS 3866/202