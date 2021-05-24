新冠疫苗｜廠商會推餐飲零售消費折扣　打針市民有優惠：雙嬴方案

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-24 19:05

本港疫情未穩，惟疫苗接種率未如理想。曾公開向政府「獻計」、建議舉辦現金大抽獎的廠商會會長史立德今（24日）接受訪問時表示，廠商會正籌備疫苗消費優惠計劃，已接種疫苗的市民光顧旗下經營餐飲或零售的會員商戶時，可享指定折扣或優惠。 他又指，現仍在研究細節，但期望可盡快推出計劃，盼可推動全城打針意欲，「希望盡快有，可能過兩星期（有細節），唔駛等一、兩個月。」

史立德表示，廠商會正籌備疫苗消費優惠計劃，已接種疫苗的市民光顧旗下經營餐飲或零售的會員商户時，可享指定折扣或優惠。 （陳淑霞攝）

他又提到，商戶員工倘已打針，初步構思會掛上名牌已茲識別，「如果係食肆，可以開得耐啲，（食客）都可以食得安心。」他認為，隨著更多商戶員工及顧客相繼接種，相信有助締造雙嬴局面。

史立德早前曾建議港府參考外國做法，提供接種誘因，已接種疫苗市民可每星期參與抽獎一次，頭獎100萬元、二獎50萬元、三獎20萬元，為期4個月。被問到港府採納方案的可行性，他相信或有反對聲音，但認為港府推動防疫責無旁貸，期望當局可推出更多鼓勵措施，推動市民接種疫苗。