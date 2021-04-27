旅遊氣泡｜廠商會倡「商務氣泡」　打兩針免隔離可自駕到內地廠房

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-27 11:58

身處澳門及廣東省的香港居民，現時可透過「回港易」計劃回港，獲豁免14天的檢疫。公務員事務局局聶德權昨天（26日）公布擴展「回港易」計劃的細節，本周四（29日）起，身處其他內地城市的港人都可經計劃回港，均豁免檢疫。 廠商會會長史立德今日（27日）於港台節目《千禧時代》中，建議港府向中央爭取「商務氣泡」，認為由香港直接駕車至內地廠房，亦能方便當局追蹤。至於放寬的條件可參考旅遊氣泡，以及現時中港運輸物流的司機，如接種兩劑疫苗等。 工聯會理事長黃國則表示，昨日工聯會於內地設立的中心，已接觸逾20宗有關回港易的查詢。但他認為，除了迫切回港的港人，如處理財務或探親等原因外，其他港人仍抱持觀望態度。他指，爭取已接種疫苗的港人獲雙向豁免，例如憑陰性證明便可過關，免除檢疫。

昨日政府宣布擴展「回港易」計劃，同時亦重新啟動與新加坡的「航空旅遊氣泡」。廠商會會長史立德認為，雖然「回港易」計劃最新的詳情，令其他省份的港人回港更方便，不過他更建議港府向中央爭取「商務氣泡」。他稱，「我哋好耐冇返到廠，以我為例成年幾冇返上去。」

「商務氣泡」放寬條件可參考旅遊氣泡及中港司機

史解釋，由於廠家普遍持有兩地通行的車牌，倘若由香港直接駕車至內地廠房，亦能方便當局追蹤，認為「商務氣泡」比「旅遊氣泡」更實際。他說，放寬的條件可參考旅遊氣泡，以及現時中港運輸物流的司機，即須接種兩劑疫苗、定期檢測等。

史續指，名額方面可先提供500個，其後再逐步放寬，認為對處理公司事務帶來幫助「好多做廠上去係自駕，好多係即日來回，朝早上去夜晚返嚟。」他更指，現時「回港易」的豁免屬單向性，回港後再到內地需接受14日隔離，認為除非內地亦一同放寬，否則申請人數不會大幅增加。

聶德權宣布，身處澳門及廣東省的香港居民，現時可透過「回港易」計劃回港。（資料圖片／盧翊銘攝）

工聯會料參與「回港易」港人不多

工聯會理事長黃國亦於相同節目表示，昨日工聯會於內地設立的中心，已接觸逾20宗查詢，除了鄰近香港的廣東省外，亦有不少屬福建省。但他亦指，由於重返內地需接受14日隔離，除了迫切回港的港人，如處理財務或探親等原因，否則仍抱持觀望態度，估計參與計劃的港人不多。

黃指，現時接種疫苗計劃加速，將爭取已接種的港人獲雙向豁免，例如憑陰性證明便可過關，「佢哋都等緊政策調整，係咪疫苗互相承認唔使等咁耐？」

籲「來港易」計劃切勿「一刀切」

雖然以「回港易」規定返港前須檢測，但黃國認為內地有許多認可的檢測點，在網上便可輕易找出。他以深圳內的醫院為例，檢測及掛號費用合共只收取100至200元不等。

至於「來港易」方面，黃國認為應按科研評級的基礎下逐步開放，如低風險地區有序開放，中高風險地區則採取嚴格措施，需要區別對待，但強調切勿「一刀切」，建議港府與內地加強溝通。