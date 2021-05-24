廠商會國際教育展周六揭幕　教育顧問指近年升學移民查詢增逾6成

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-24 21:38

今屆文憑試7月中放榜，廠商會「第27屆香港國際教育展」將於本周六（29日）起一連兩日於會展舉行，600多間來自世界各地及本地大學、大專院校及升學機構將會設立攤位提供升學資訊。 有專營海外升學的參展商表示，自前年社會事件後，本港政局環境轉變，近年接獲的升學移民查詢，較以往增加約6至7成，當中以英國及加拿大等有推出惠港移民政策的國家為熱門之選。她又提醒，疫情持續下，學生負笈海外前，應留意當地的防疫措施及出入境安排，呼籲家長毋須急於為子女購買機票。

廠商會「第27屆香港國際教育展」將於本周六（29日）起一連兩日於會展舉行。(陳淑霞攝)

600院校及升學機構參展 設三大展區

今屆展覽雲集600多間來自世界各地及本地大學、大專院校及升學機構，將設「海外升學區」、「本地升學區」及「台灣升學區」三大展區，為學生提供多元化升學及進修資訊。大會另設30場升學專題講座及分享會，知名講者包括香港教育大學校董會主席黃友嘉、科技園公司主席查毅超等。

參展商之一、EF Education First港澳區總經理謝貫姿指，近兩年接獲的升學移民查詢較以往增加約6至7成，「以往多數只係問升學事宜，呢一、兩年自社會事件後，多咗查詢因為移民連帶嘅升學問題，包括在當地就業出路情況。」她續指，有推出移民優惠政策的相關國家學府尤其熱門，包括英國及加拿大等。除傳統的商科、工程外，醫療及科技相關學科亦漸見受歡迎。



她又提到，近年亦有不少人考慮前往德國升學，因當地大部分公立大學免收學費，可謂是較廉價的升學選擇。她表示，另一考慮則是德國科研發展成熟，有考獲優秀成績的學生放棄本地大學錄取機會，選擇赴德修讀生物科技，「見到嗰度出路好啲。」

謝貫姿指，近兩年接獲的升學移民查詢較以往增加約6至7成，當中包括英國及加拿大。(資料圖片)

各地防疫政策朝令夕改 提醒毋須急於買機票

疫情持續下，本港學生赴海外升學的計劃或隨時有變，謝貫姿表示，美國疫情嚴重，有不少已報名入讀的學生決定臨時「轉軑」，澳洲亦因長期封關，影響學生入讀意欲。她提醒，家長毋須急於為子女購買機票，因現時各國的防疫措施朝令夕改，故應留意最新安排再作決定。她又提醒，學生及家長應留意心儀學校的防疫措施，以及會否代辦檢疫等安排等。



學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，學生完成文憑試後，正好是重新審視升學路向的時機，因應試備戰的過程中，會更認識自己的興趣及能力。他指，現時升學路向多元化，故建議學生需要按興趣、能力及就業計劃方面作考慮，同時需要留意就讀院校課程的認受性。

今屆文憑試放榜尚餘約兩個月，不少應屆考生積極籌備升學去向。(資料圖片)

廠商會會長史立德表示，本地學生除可留港升讀大學外，亦可考慮負笈海外擴闊眼界，但疫情影響下，海外升學的相關部署或被打亂，需要花更多功夫，始可了解海外升學資訊。史立德又指，受疫情影響，多場展覽需要停辦，幸疫情稍緩，今年的展覽得以「重見光明」，廠商會副會長兼展覽服務有限公司施榮恆則相信，今年的入場人數將有望打破前年1萬人紀錄。