DSE 2021｜文憑試開考 疫情影響視藝科轉試場 考生：初時唔知真假

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-23 10:30

新冠肺炎疫情下，中學文憑試DSE今日（23日）正式開考，科目是視覺藝術科。屯門友愛邨一帶近日屢有確診個案，區內人心惶惶。不計特別試場，原定屬屯門區唯一視覺藝術科考場的青松侯寶垣中學，因學生屬密切接觸者，須停用消毒，有48名考生要臨時轉場到屯門官立中學應考。 不少考生表示，昨日收到有關轉場消息後感愕然，有考生直言一度未能核實短訊真偽，須致電考評局核實。

視覺藝術科早上8時半開考，歷時4小時，約一半考生早在8時前已抵達屯官考場，並完成體溫檢測，在校門內的空礦地方等候入去試場。（鄧穎琳攝）

視覺藝術科分卷一及卷二，早上8時半正式開考，歷時4小時。約一半考生早在8時前已抵達屯門官立中學考場，並完成體溫檢測，在校門內的空礦地方等候入校。

原定屬屯門區唯一視覺藝術科考場的青松侯寶垣中學，因學生屬密切接觸者，須停用消毒。有48名視藝考生須臨時轉場到屯門官立中學應考。（鄧穎琳攝）

考生張同學形容，昨日下午4時多接到短訊通知須轉考場，一度感愕然「初時唔知真假，打咗電話去（考評局）問。」（鄧穎琳攝）

考生張同學形容，昨日下午接到短訊通知時感愕然，直言「初時唔知真假，打咗電話去（考評局）問」，最後由家人駕車送他到考場。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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媽媽陪同到場的考生邱同學則表示，考試已感到緊張，昨日下午收到轉場通知時「有啲嚇親」，未及「探路」。（鄧穎琳攝）

至於媽媽陪同到場的考生邱同學則表示，本來應付考試已感到緊張，昨日下午收到轉場通知時「有啲嚇親」，未及「探路」，今日由爸爸駕車，由元朗前往屯官考場。

臨時轉考場 有考生提早至早上6時45分已到達

而於天水圍居住的考生文同學則由爸爸陪同到場，她直言早前特地到青松侯寶垣中學探路，沒想到昨日下午收電郵及短訊須轉考場，形容安排倉卒及感驚訝，故今日提早在6時45分已到達附近。屯門是近日爆疫重災區之一。她直言，疫情下成績及學習進度備受影響，只能盡力應考，預備防疫物品。

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至於單同學則表示，應考視藝科需携帶的物品多，原已打算由家人駕車送她到考場，較轉場影響不大，「最緊要平常心面對」。（鄧穎琳攝）

至於在元朗區居住的單同學則表示，應考視藝科需携帶的物品太多，故原來已計劃由家人駕車送到考場，故轉場影響不大，亦不擔心疫情：「無咩太大影響，最緊要平常心面對」。

洪水橋天主教崇德英文書院因有學生確診須停用作試場，當中有50多名視藝考生，須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學應考。（盧翊銘攝）

有學生原於洪水橋天主教崇德英文書院應考 改往可藝中學

至於原屬元朗區唯一以英文主考視覺藝術位於洪水橋天主教崇德英文書院，因有中三女生確診，考評局經諮詢衞生防護中心後停用該校，當中有50多名視藝考生，因此須轉往屯門嗇色園主辦可藝中學。該校距離近日「爆疫」的屯門友愛邨愛暉樓僅2分鐘步程。

2021文憑試開考，首科為視藝科。疫情下，至少兩個學校考場因有確診者或密切接觸者須停用，多名考生須臨時轉考場。當中部分視藝考生須轉到可藝中學應考。（盧翊銘攝）

開考前大半小時，已有多名考生提早到達可藝中學門外排隊，部份考生更有家人陪同。而考生入場前均須出示准考證及健康申報表。

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