文憑試核心科優化│中文刪聆聽綜合及說話卷　口試評估列校本評核

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-01 16:44

教育局正式宣布，高中四大核心科修訂將於今年九月中四級推行。文憑試中文科會由四份試卷壓縮至兩卷，取消「聆聽及綜合能力」及「說話能力」試卷。口試評估將會列入校本評核的「閱讀匯報」內；中小學階段提供「建議篇章」，包括文言文經典單元，以提升學生閱讀能力。

高中四大核心科新學年落實修訂。（資料圖片）

中文科寫作卷增實用寫作 佔全卷30%

高中四大核心科新學年落實修訂，根據教育局向學校發出通涵，中文科文憑試卷將會由四份卷變為兩份卷，取消「聆聽及綜合能力」及「說話能力」試卷，保留閱讀及寫作卷，佔分比重分別是40%至45%。閱讀卷考試時間維持1小時30分，寫作卷則增加45分鐘，即2小時15分鐘。

寫作卷會增設甲部考核實用寫作，設若干閱讀材料，供考生整理，完成一項寫作任務，佔全卷30%；乙部為命題寫作，佔全卷70%，求考生寫作長文一篇，或短文二至三篇，字數視題目要求而定。

校本評核「閱讀匯報」佔分比重為15%，口試評估和文字報告會列入「閱讀匯報」內，各呈交一次分數。教育局指，學校生在熟悉的環境中進行考核，較少受外界因素影響，在教師的指導和充足的準備下，不同能力的學生，相信能發揮更好。另外，中小學各學習階段提供「建議篇章」，包括文言文經典單元，以提升學生閱讀能力，以進一步提升學生的閱讀能力。

英文科考評安排大致維持不變。（資料圖片）

組合科學、綜合科學科新學年中四級開始停開科

至於英文科考評安排大致維持不變，僅精簡校評，並減少寫作卷乙部，目前八選一的選答題數目。

數學科方面，容讓學生決定是否修讀所有「非基礎課題」，在文憑試的「基礎課題」中表現良好，便足以在公開試考獲第四級的成績。當局又強烈建議學校把延伸部分的課堂納入 常規時間表內 。教育局指，預計科目修訂後，騰出的課時由約100至250小時，以提供彈性，讓學校按學生需要仔細規劃。

另外，近年開設組合科學和綜合科學科的學校數目及修讀學生數目持續下降，教育局指，認同課程發展議會和考評局的建議，決定由新學年中四級開始停止開設該兩科，以騰出空間讓學校同步作出改善課程安排，並會與現時仍開辦這些科目的學校保持溝通聯繫。