7人周日打新冠疫苗後送院　中年男子短暫失去知覺　婦人短暫昏厥

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-24 23:15

本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，政府公布昨日（23日）共有7人打針後送院，一名49歲男子注射第一針復必泰疫苗後，短暫失去知覺送院，情況穩定之後出院。本港暫有127萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上人口19.3%。

婦人胸口痛及心悸需留院

昨日送院的7人當中，6人都注射復必泰疫苗，一名45歲婦人在元朗體育館接種後胸口痛及心悸，經治療後留院觀察。另外，一名49歲男子在曉光街體育館社區疫苗接種中心打針後，短暫失去知覺，送往聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院；一名42歲婦人在聖保祿醫院接種後短暫昏厥，送往律敦治醫院，經治療後已經出院。

一名28歲青年兩邊上肢現皮疹，他情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。其餘二人則胸口不適及暈眩。

餘下一名注射科興疫苗的34歲女子，有暈眩情況，經治療後已經出院。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府公布疫苗接種計劃88日以來，已為市民接種共約2,175,000劑疫苗，最新約127萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上人口19.3%；當中73萬人選打復必泰疫苗，54萬人接種科興疫苗。已接種第二劑累計有約91萬人，當中51萬人接種復必泰疫苗，40萬人注射科興疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,300名市民接種了疫苗。另外約10,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，約5,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。