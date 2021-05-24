港大醫學院指九成本地感染新冠兒童被家人傳染　籲港人接種疫苗

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-24 19:09

香港大學李嘉誠醫學院最新研究發現，本港兒童在學校感染新冠病毒風險相對較低，九成本地感染個案兒童都是被家人感染，而長期停課亦為他們身心帶來不良影響。 港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華呼籲，合資格成年人應盡快接種新冠疫苗，期望疫苗接種率達70%達至群體保護，為放寬各項防疫措施，包括全面復課等，創造有利條件。

香港大學李嘉誠醫學院最新研究發現，本港兒童在學校感染新冠病毒風險相對較低，而長期停課亦為他們身心帶來不良影響。（黃穎津攝）

與家人密切接觸是香港兒童感染病毒的主要途徑

港大醫學院就本港兒童感染新冠病毒主要途徑及兒童身心健康作出兩項研究。首項研究分析了397名於本港首三波疫情中感染新冠病毒的兒童及青少年。研究結果顯示，當中五成（51.4%）為本地感染個案，而在本地個案中，有九成（91.2%）人曾接觸過另一名確診者，其中九成為研究對象的家庭成員，只有3名患者的密切接觸者為同校同學。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指出，與家人的密切接觸，是香港兒童及青少年感染新冠病毒的主要途徑。

香港大學李嘉誠醫學院最新研究發現，本港兒童在學校感染新冠病毒風險相對較低，而長期停課亦為他們身心帶來不良影響。（黃穎津攝）

停課影響青少年身心健康

而在另一項針對20,202個育有2至12歲兒童的香港家庭調查中，亦發現即使沒有感染新冠病毒的兒童，也會因停課出現一系列身心問題。例如兒童在學校因疫情而停課期間的多動症症狀評分，比疫情爆發前增加7.5%，在2至5歲幼兒中尤為明顯。與疫情前相比父母精神壓力水平也顯著提高5.6%。而有特殊學習需要的兒童心理健康狀況亦較差，明顯有更多情緒症狀和多動／專注力不足等問題，為他們父母帶來更大的精神壓力。

團隊亦發現，在疫情期間，睡眠質量較好及體能活動較多的孩子，身心功能問題較少，父母壓力相應較輕。同時，團隊觀察到，兒童於停課期間使用電子產品於遊戲和娛樂的時間平均每日增加約1小時。研究指出，過量使用電子產品，會增加兒童及青少身心功能問題，並導致父母精神壓力上升。

關日華呼籲，合資格成年人應盡快接種新冠疫苗，期望群體保護能達70%，為放寬各項防疫措施，包括全面復課等，創造有利條件。（黃穎津攝）

港大醫學院籲接種疫苗

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，新冠疫情期間，長期停課明顯對兒童身心功能帶來負面影響，尤其是社交及身體機能方面。

有見及此，港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華呼籲，16歲或以上的合資格人士應盡快接種新冠疫苗，保障自己及家人於日常生活中免受感染，期望群體保護能達70%，為放寬各項防疫措施，包括全面復課等，創造有利條件。同時，團隊亦建議為弱勢社群兒童提供額外支援，以減輕長期停課對他們身心健康的不良影響。