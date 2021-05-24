官涌護士驗出D614D病毒株　張竹君：與科興疫苗吻合或樣本受污染

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-24 17:51

一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步陽性，有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，該名女護士帶有「D614D」病毒株，與該中心提供的科興疫苗使用的病毒株吻合，而並非社區的「D614G」，懷疑因環境污染令其檢測採集的鼻腔樣本受污染，惟須待全基因排序作進一步確定，個案暫時仍會列為初步確診個案。

張竹君表示，經快速測試下，發現該名女護士帶有「D614D」病毒株，而不是現時社區流行的「D614G」病毒株。她解釋，女護士於官涌疫苗中心工作，病毒量低，懷疑是環境污染，令其鼻腔採集的樣本被疫苗病毒株污染，驗出陽性結果，故衞生署才進行快速測試分析。

張竹君表示，該名女護士的病毒株，與科興疫苗吻合，或樣本受污染。（李澤彤攝）

張解釋，科興疫苗的病毒株「D614D」，故懷疑護士不是真的染疫，而是受工作環境污染。她說，當注射疫苗時，有機會污染環境，這屬於已知情況，情況難以避免。

官涌體育館疫苗接種中心一名負責打針的女護士初步確診，中心今日如常運作。（梁鵬威攝）

仍列為初步確診個案 疫苗內病毒不傳染性

她指，目前發現的病毒株與疫苗吻合，「反而同社區與野生的不同。」故暫不當為確診個案，須待全基因排序後，再看清楚是否疫苗病毒株，個案暫列初步確診個案，密切接觸者要繼續檢疫。

張又指，中國內地曾有類似報道，醫護人員抽針後淨低針筒，有機會污染環境如桌、椅，但由於病毒已滅活，故不會有傳染性。

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