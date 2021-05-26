海洋公園保育日展出眼班水龜 屬瀕危物種全港少於100隻

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-26 00:39

5月29至30日為第26屆海洋公園保育日，園方將園內的怡慶坊變為自然歷史博物館，展出6種本地瀕危物種的罕有標本，其中眼班水龜更現真身供市民觀賞。 嶺南大學科學教研組教授宋亦希表示，眼班水龜因其特別的假眼而被非法捕獵者偷獵作寵物貿易，令香港野生眼班水龜數量少於100隻。為了眼班水龜保育，宋亦希於海洋公園內展開人工繁殖及護理計劃，並計劃於打擊非法捕獵活動後，為水龜制定野放計劃。

宋亦希教授於海洋公園內展開人工繁殖及護理計劃，並計劃於打擊非法捕獵活動後，為水龜制定野放計劃。（張浩維攝）

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保育日展6個本地瀕危動物標本

海洋公園保育基金於5月29至30日舉行主題為「珍惜自然寶藏 保護瀕危物種」的第26屆海洋公園保育日。屆時將怡慶坊變為自然歷史博物館，展出六個本地瀕危動物標本，包括鹿角珊瑚、中國鱟、金裳鳳蝶、綠海龜、印度太平洋江豚，另外更有一隻活生生的眼班水龜供市民觀賞。

眼班水龜是本地的一種淡水龜，其特別之處在於頭上的一對假眼，但亦因此而被過度捕獵作寵物交易。（張浩維攝）

眼班水龜特別外表常被偷獵作寵物交易

眼班水龜是本地的一種淡水龜，其特別之處在於頭上的一對假眼，但亦因此而被過度捕獵作寵物交易。據嶺南大學科學教研組宋亦希教授表示，香港野生眼班水龜數量少於100隻，基於「物以罕為貴」的原因，被非法捕獵份子盯上，交易價格更可超過1,000元一隻。

紅外線攝錄機助監視非法捕獵

宋亦希稱，曾於香港見過非法捕獵者設置的陷阱。為應對非法捕獵，他和與團隊於郊野公園設置紅外線攝錄機，當探測到生物走過時便會向團隊發出訊號，團隊便會基於行為及裝備判斷是否獵人，再向執法人員尋求協助。攝錄機亦多次協助團隊偵察到有人攜帶捕獵籠走過，亦不時阻止偷獵行為。

海洋公園保育基金於5月29至30日舉行主題為「珍惜自然寶藏 保護瀕危物種」的第26屆海洋公園保育日。（張浩維攝）

當人工繁殖增加數量可放回大自然

除了防範偷獵外，宋亦希與保育基金、海洋公園和香港兩棲及爬行協會合作，於海洋公園展開眼班水龜繁殖及護理計劃，最終目標再為水龜制訂野放計劃；他希望可以人工繁殖的方式，增加眼班水龜的數量，並利用園區設施對水龜作出護理，而團隊亦成功人工繁殖過一隻眼班水龜，現時於海洋公園內飼養。

他表示，計劃的最終目標，則是打擊非法偷獵者後，將人工繁殖的眼班海龜放回大自然，雖然宋亦希都表示對水龜能否適應自然環境而擔心，但認為當前首要應先着力於打擊非法偷獵，離野放計劃實行仍有一段很長的路。