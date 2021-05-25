消息：港台管理層將《視點31》直播改錄播　待審視足本版後才出街

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-25 18:55

港台電視節目《視點31》原定今日（25日）下午會直播藝人朱庭萱（玻璃朱）與資深傳媒人盧覓雪，就題目「娛樂為甚麼」討論電視台綜藝節目的策略及宗旨。不過兩人昨晚突然收到港台通知要取消直播安排，改為今日下午到場錄影節目，晚上則會播出剪輯版本。 消息人士向《香港01》表示，由於現時播出的節目需要通過高層審視，故今集內容會在審視後才上載至《視點31》facebook及YouTube頻道。

資深傳媒人盧覓雪（左）及藝人朱庭萱下午到港台進行錄影。（蔡俊業攝）

《視點31》原定今日下午3時半會在facebook直播藝人朱庭萱與資深傳媒人盧覓雪，討論本港電視台的綜藝節目策略及宗旨。但港台管理層於昨日決定取消直播，消息指因現行制度下節目內容要先送審檢視，故改作錄播。

港台《視點31》今晚只會播出朱庭萱和盧覓雪剪輯討論版本。

今日兩名嘉賓繼續到港台錄影。盧覓雪透露上星期已與港台商討直播節目的內容，認為港台突改安排應該要公開交代，又坦言當時以為是最後一次來港台做直播。朱庭萱昨日也曾指對安排感不滿，又擔心內容會遭人「剪頭剪尾」。

消息亦指，今晚在港台電視31只會播出7分鐘的剪輯版本，至於足本版內容會在審視後再上載至《視點31》facebook及YouTube頻道。

港台回覆查詢時指，有關香港電台(港台）的節目內容及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。根據《香港電台約章》，港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。