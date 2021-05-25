鏗鏘集│保釣集數內容涉播國歌　港台交律政司研有否違《國歌法》

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-25 16:47

繼香港電台節目《議事論事》重溫版昨日（24日）被發現刪去六四長跑的片段後，消息指，管理層再審視《鏗鏘集》及《鏗鏘說》的節目內容。《香港01》取得消息，《鏗鏘集》其中一集題材涉及保釣的集數，原編排在4月底播出，管理層指訪問內容因涉及播放國歌，要求在播出前，將內容送交律政司研究有否牴觸《國歌法》。惟至今尚未有回音，令該集播出無期。 特首林鄭月娥今日（25日）未有回應是否要控告製作團隊，僅稱港台有總編輯。港台發言人則稱，根據《香港電台約章》，港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。

港台近日節目風波不斷，傳出多個節目被抽起。（資料圖片／盧翊銘攝）

送交律政司研究逾月未有回音

消息指，《鏗鏘集》早前訪問保釣行動委員會成員羅堪就，期間拍攝到羅堪就聽到國歌後流淚的畫面。據悉，涉事集數早已完成製作，原本編排在4月底播出，但該集送交港台管理層審查時，對方以內容涉播放國歌為由，要求在播出前送交律政司研究，有關內容是否會牴觸《國歌法》。不過事隔逾一個月，相關研究未有回音，有關集數暫時仍播出無期。

林鄭月娥今日出席行政會議前被問到，會否因而控告港台節目團隊。她僅以港台有一名總編輯，會按港台與政府及通訊事務管理局簽訂的約章，行使作為總編輯的職能，無任何補充作回應。

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根據港台約章，廣播處長為港台的總編輯。新任廣播處長李百全上任後，已經多次傳出抽起港台節目消息。

除了《鏗鏘集》外，《鏗鏘說》訪問法醫馬宣立，但內容被管理層指敏感，未知是否能夠如期播出。

港台回覆查詢表示，節目內容及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。根據《香港電台約章》，港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。