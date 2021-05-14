港台人事再變動　韋佩文任電視部總監　葉冠霖執掌傳訊部

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-14 15:35

廣播處長李百全於今年3月上任後，港台有多名中高層請辭，人事變動至今未停。本為機構傳訊及節目標準總監的韋佩文，已調任至電視及機構業務總監（電視），接替上月獲擢升至助理廣播處長的陳俊樂。 以曾經主持《千禧年代》而為人熟悉的葉冠霖則會接任韋佩文的職務。政府電話簿上已更新有關資料。

韋佩文由機構傳訊及節目標準總監，調任電視及機構業務總監（電視）。（香港電台facebook相片）

陳俊樂於今年4月升任助理廣播處長後，電視部總監一職一直懸空。政府電話簿顯示，現時該職位由韋佩文擔任。韋過去多負責監製及主持電台節目，於去年11月伍曼儀退休後，接任其機構傳訊及節目標準總監一職，負責回覆傳媒及公眾就港台事務的查詢。

《香港01》今致電韋佩文，她着記者聯絡現任機構傳訊總監，問到其電台背景能否勝任電視製作的工作，她表示「唔會答」。

葉冠霖最後一次主持《千禧年代》為4月30日。（港台節目截圖）

韋佩文原來的職務，將由葉冠霖接任。葉冠霖原為港台行政及發展組社區參與廣播服務節目總監，亦曾以主持早上烽煙節目《千禧年代》為人熟悉，他原來的職位現於政府電話簿顯示為懸空，而他於4月30日最後一次主持《千禧年代》，現時主持為蕭洛汶。

據過去訪問，葉冠霖曾於有線新聞擔任記者，2003年加入香港電台，曾主持《星期六問責》等節目，過去亦曾傳他獲邀加入政府做政治助理，但最終沒有成事。

周國豐辭任港台助理廣播處長。(資料圖片)

另外，周國豐於上月辭任港台助理廣播處長，其職位現時由製作事務部總監（製作事務）李慶華兼任，政府電話簿上有標明其為「署任」形式。

《香港01》正就相關人事變動，向香港電台查詢，獲回覆指港台根據《公務員事務規例》及考慮運作及管理需要，安排合適人員署任職位，並定期檢討有關署任的安排，並拒絕評論個別個案。

港台稱，已在今年三月起已開始引入編輯管理機制，由處長以及港台高層管理人員組成編輯委員會，就具爭議性的節目於製作或播出前檢視有關節目，切實履行編輯責任。