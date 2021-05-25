IT界種票案｜涉以假資料取選民資格　1千元利誘投票　4人認罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-25 17:45

2016年立法會資訊科技界選舉疑鬧種票風波，的士司機從業員總會（的總）理事會成員涉以虛假專業資格等，替約240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，獲得選民資格，兼提供1000元予多人，作為對方投票給某候選人的誘因。14名男女因事件被控選舉舞弊等罪，其中4人今日（25日）認罪，另外兩名被控接受利益罪的被告，獲不提證供起訴。對於認罪的4名認罪被告，法官明言會判監，但仍暫准他們保釋候判。案件押後至明日再續，以便控方處理案情。

14名被告：李為民、楊耀鴻、潘秀芳、王宣麗、雷亞福、雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢、陳永鏗、郭家健、林澤謙、吳嘉浩、及陳琪南。首5名被告為的總理事會成員及職員。他們被控串謀提供利益、接受利益、串謀詐騙共14罪。

5名姓雷被告3認罪2獲撤控

其中雷亞福、雷偉芳及雷敬賢承認提供利益罪，而雷亞福及陳琪南另承認接受利益罪。原本被控接受1000元作為利益的雷麗芳及雷麗梅，其控罪准存檔法庭不予起訴。四名姓雷被告有親屬關係。

涉向36人提供1千元誘投票

其中李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢，涉於2016年4月14日至9月4日期間，串謀在2016年立法會換屆選舉作出舞弊行為，向36人各提供1000元，作為他們投票予某候選人的誘因，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

4人涉以假資料替240申請選民資格

李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗，則涉在2016年4月12日至9月4日期間，串謀詐騙選舉事務處，以虛假專業資格及學歷資料，替約240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，藉此登記成為資訊科技界選民。

其中10名被告被控於2016年5月21日及22日，按受700至1000元港幣，作為在選舉中投票予某候選人的誘因，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

案件編號：DCCC707/2019