【假選民登記】男子揭被偽冒　地址電話離奇與「亞洲旅行社」有關

立會選舉臨近，泛民近期舉辦初選力爭35+，7月候選人提名期截止，假選民登記、種票等陸續被揭發，引起社會關注。 近日臨時選民登記冊已出爐供記者及政黨查閱。《香港01》接觸到蔡先生及方先生，他們都被不知明人士，偽冒身份登記做選民。 蔡先生過去一年內曾兩次被人冒認登記，記者追查偽冒選民申請表上的登記地址。多個涉事地址戶主表示無辜及不知情，其中一名戶主莫女士，表示表格內的電話屬她多年前工作的「亞洲旅行社」辦事處電話。記者再上門訪問亞洲旅行社，對方拒絕回應。選舉事務處回覆指，個案已轉介執法機關。（「假選民登記」系列報道之二）

蔡先生今年在朋友多番鼓勵下，在今年四月首次入表登記做選民，卻發現自己早被人偽冒身份，以不知名地址及錯誤英文名，冒簽遞交選民申請表。而選舉事務處居然接納寫錯英文名的偽冒申請（詳見另稿）。

筲箕灣住戶地址疑被多人盗用 戶主曾退回信件

處方後來郵寄了兩份偽冒的選民申請表副本給他。第一份表格填寫日期是2019年6月15日，即2019年區議會選舉選民登記截止前。而地址為筲箕灣峻峰花園一住宅單位。

記者曾上門了解。戶主莫女士稱：「我都發現好多人用我屋企個地址登記，我都想知道點解，我都覺得奇怪。」莫表示過往曾收過寄予兩、三名陌生人的選舉事務處信件，但就不記得有否收過蔡先生的信件。莫及丈夫指，記得已將部份信件退回，不認識蔡以及其他人，選舉事務處從未就此聯絡過他們，亦不知道地址何故被盗用。

「我好憤怒，點解可以冒充其他人地址」，又指已經向選舉事務處投訴，但致電處方時「無人理我，電話又打唔通」，並著記者幫忙了解。莫又指出，偽冒表格上的聯絡電話，是她逾18年前曾任職的「亞洲旅行社」辦事處電話。

警申禁令阻查臨冊 市民現無法查核住址有否「被登記」

莫女士曾請記者協助向選舉事務處查詢，其住址有否被其他人用以登記選民。惟現時因為香港警察員佐級協會成功向法庭申請緊急臨時禁制令，禁止公眾查閱選民登記冊。現除政黨成員及傳媒外，一般市民如莫小姐無法查冊得知其地址有何人用作選民登記。記者於是替莫小姐查冊，除蔡先生的登記外，並無其他可疑人士登記。

登記表填亞洲旅行社電話 負責人：如有問題會與處方接洽

記者之後到「亞洲旅行社」灣仔辦事處查詢，是否知悉公司電話及前員工地址被人用作選民登記。旅行社負責人先指不接受訪問，又稱如選舉事務處聯絡，「我哋同選舉事務處接洽咪得，唔駛同你交待。」

按亞洲旅行社網頁介紹，主要業務為「國情交流團」及「國民教育團」。旅行社現時唯一股東為張成武。翻查資料《文匯報》、《大公報》等報章，曾於2011年報道他出席多個社團組織活動。另外，亞洲旅行社前股東陳一奇為電影機構銀都總裁，惟陳已於2017年退股。

記者曾到「亞洲旅行社」灣仔辦事處查詢事件，惟旅行社負責人指不接受訪問，又稱如選舉事務處聯絡，「我哋同選舉事務處接洽咪得，唔駛同你交待。」（鄭嘉如攝）

屋邨戶地址手機被盗用 指無收過陌生人的選舉信函

蔡先生至2020年3月11日，再次被人偽冒遞交第二份新選民登記表格。除姓名寫錯，表格上的地址亦寫錯，以簡體中文寫上柴灣「翠寧邨」翠寧樓一公屋單位。惟「翠寧邨」正確應為「翠灣邨」，電話則為一手機號碼。

記者上門向公屋戶主查詢，獲陳姓男女戶主指，不認識蔡先生，也從未收過不屬其家人的選舉事務處信件。陳先生指表格上的手機號碼則屬其所有，但他以及家人不曾參與政治或政黨活動，不明白自己的電話及地址如果被人盗用。

蔡先生今年再次被人偽冒，遞交第二份選民登記表格，上方的地址亦將柴灣「翠灣邨」，錯寫成「翠寧邨」。（鄭嘉如攝）

太子被盗用地址住戶：退回選舉信函仍寄來

另一位為冒名登記做選民的市民方先生，面對類似情況後亦從選舉事務處取得表格副本。該份表格上以繁體中文字填寫登記地址，為太子彌敦道一唐樓單位。記者曾到該地址了解，屋主指不認識方先生，並沒有用其身份作選民登記，但過去幾年都收到選舉事務處寄予方先生的信件。他最初有將之退回郵局，惟後來相關信件仍寄到他家中，故後來將大部分直接丟棄。單位戶主並指不認識登記表上的電話號碼，亦表示單位為自住，從未出租。

記者曾致電登記表格上的電話號碼，接聽的男子指該處為一間名為「建才」的商舖，又稱不認識方先生：「呢度姓陳，冇姓方。」不過，記者欲追問該電話號碼遭用作冒認方先生登記選民時，該男子並無回答，並掛斷電話。

冒認方先生提交的選民登記表，填寫的地址為一唐樓單位，戶主稱不認識方先生，亦曾將選舉事務處寄到其地址、收件人為方先生的信件退回郵局，但之後仍收到相關信件。（李穎霖攝）

選舉事務處：收筲箕灣住址退件後拒登記申請

選舉事務處回覆指，早前發現蔡及方的申請有可疑後，已將個案轉介執法機關作調查及跟進 。至於位於峻峰花園的地址，處方指曾收到發予其他人士後被退回的選舉郵件，經調查後已拒絕有關申請。記者並再查詢，處方是否如太子唐樓住戶所言，曾收該戶退件、及後如何處理，處方卻回覆稱有關個案已轉交執法部門跟進，不便透露個案詳情。處方並指如在發表正式選民登記冊後收到遭退回的選舉郵件，或收到懷疑失實選民登記的投訴，處方會向有關選民作出查訊。